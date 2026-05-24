शार्दुल ठाकुर का IPL में 'लॉर्ड' अवतार, 4 अलग-अलग टीमों से खेलते हुए बनाया ऐसा अनोखा रिकॉर्ड

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए 12 विकेट लेते ही शार्दुल ठाकुर ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. जो उनसे पहले सिर्फ रविचंद्नन अश्विन ही कर पाए थे.
Published On May 24, 2026, 09:48 PM IST
Last UpdatedMay 24, 2026, 09:48 PM IST
आईपीएल 2026 में शार्दुल ठाकुर लखनऊ सुपर जायंट्स से ट्रेड होकर मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने. एमआई के लिए लॉर्ड शार्दुल ने 9 मैच खेले. जिसमें उन्होंने 12 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आखिरी लीग मुकाबले ठाकुर ने 4 ओवर फेंके. जिसमें उनके नाम 2 सफलताएं रही. शार्दुल आईपीएल में अबतक 5 अलग-अलग टीमों के लिए खेल चुके हैं.
शार्दुल ठाकुर आईपीएल में राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल चुके हैं. वो आईपीएल इतिहास में ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.
आईपीएल में पंजाब किंग्स की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने अपना पहला मुकाबला खेला था. जिसके बाद आईपीएल 2017 में पुणे सुपरजायंट के लिए शार्दुल ने 11, डीसी के लिए आईपीएल 2022 में 15 और एलएसजी के लिए 2025 में 13 विकेट झटके. इसके अलावा सीएसके के लिए 3 अलग-अलग सीजन में 10 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं. उनसे पहले भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ये काम कर चुके है. उन्होंने सीएसके, पीबीकेएस, आरआर, राइजिंग पुणे सुपरजायंट और डीसी के लिए एक-एक सीजन में 10 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं.
शार्दुल ठाकुर आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने. सीजन की शुरुआत शार्दुल की अच्छी हुई थी. उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 4 विकेट भी झटके. लेकिन दूसरे हॉफ में उनको एमआई ने कुछ मैच में बाहर किया. क्योंकि शार्दुल का प्रदर्शन खराब रहा है. मुंबई के लिए इस आईपीएल में शार्दुल ने 12 विकेट लिए. मगर उनकी इकोनॉमी रेट 12.27 की रही. जोकि टी20 क्रिकेट में काफी खराब मानी जाती है.