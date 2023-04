वहीं गुरबाज ने आईपीएल में अपनी पहली फिफ्टी लगाई. कोलकाता का यह खिलाड़ी आईपीएल में हाफ सेंचुरी लगाने वाला अफगानिस्तान का पहला खिलाड़ी है. गुरबाज ने कहा कि इतने दर्शकों के बीच खेलने का अनुभव काफी अलग है. क्रिकेट आसान नहीं है.

शार्दुल ने जब उनसे पूछा कि उन्हें केकेआर के सहमालिक और 'पठान' शाहरुख खान भी आज स्टैंड में मौजूद थे, उनसे मिलकर कैसा लगा तो गुरबाज ने कहा- 'मैं काफी समय से उनका फैन हूं और उनसे मिलना चाहता था. आज उनसे मिलकर दिल की चाहत पूरी हो गई. उनके सामने हाफ सेंचुरी लगाना और टीम की जीत में योगदान करके अच्छा लगा.'

Of sparkling knocks, a special @virendersehwag tweet & relishing @iamsrk's presence ? ?

?? ??? ???? this interview special with @imShard & @RGurbaz_21 from Eden Gardens ? ? - By @28anand

Full Interview ? ? #TATAIPL | #KKRvRCB | @KKRidershttps://t.co/8bXwtvbTXB pic.twitter.com/xm7wmcWOZT

— IndianPremierLeague (@IPL) April 7, 2023