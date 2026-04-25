डांट के बाद मुंह छुपाते नजर आए थे शशांक सिंह, अब फिर दोहराई वही गलती, टपका दिया लड्डू कैच

शशांक की गलती पंजाब किंग्स को भारी पड़ी और केएल राहुल ने इसके बाद आक्रामक बल्लेबाजी की
Published On Apr 25, 2026, 04:12 PM IST
Last UpdatedApr 25, 2026, 04:12 PM IST
Shashank Singh
Shashank Singh dropped easy catch: आईपीएल 2026 में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में पंजाब किंग्स के खिलाड़ी शशांक सिंह ने फील्डिंग में एक बार फिर निराश किया. शशांक सिंह ने मैच की शुरुआत में ही दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर केएल राहुल का लड्डू कैच टपका दिया. सोशल मीडिया पर उन्हें इसके बाद एक बार फिर ट्रोल किया जा रहा है.
लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मैच में तीन कैच ड्रॉप करने शशांक सिंह ने तीसरी ही ओवर में गलती की. गेंद उनके हाथ में थी, मगर उन्होंने आसान कैच टपका दिया. केएल राहुल ने शॉर्ट ऑफ़ लेंथ गेंद को पुल किया जो डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग पर सीधी शशांक के हाथ में गई. उन्होंने शरीर के काफी करीब गेंद को पकड़ने का प्रयास किया गया और गलती हो गई और गेंद उनके हाथ में टकराकर सीमा रेखा के पार चली गई. केएल राहुल उस समय 12 रन के स्कोर पर खेल रहे थे. शशांक सिंह की गलती पर एक बार फिर रिकी पोंटिंग के चेहरे पर निराशा नजर आई.
शशांक की गलती पंजाब किंग्स को भारी पड़ी और केएल राहुल ने इसके बाद आक्रामक बल्लेबाजी की. केएल राहुल ने पंजाब के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. उन्होंने इस मैच में अर्धशतक जड़ा, उन्होंने 26 बॉल में अर्धशतक लगाया, जो आईपीएल 2026 का उनका तीसरा और ओवरऑल 43वां अर्धशतक है.
वहीं मैच के दौरान ब्रॉडकास्टर से बातचीत में टीम के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने भी फील्डिंग की गलती पर रिएक्ट किया. उन्होंने कहा कि हम फील्डिंग में उच्च मानक रखते हैं, मगर गलती हो रही है, पिछले मैच में फील्डिंग में कुछ गलतियां हुई थी, हमें इसे ठीक करना होगा.