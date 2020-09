आईपीएल 2020 (IPL 2020) में अपनी प्रतिभा की छटा बिखेर रहे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) इनदिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं. कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने संजू की तुलना भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी (MS Dhoni) से की है. संजू ने रविवार रात खेले गए 10वें मैच में राजस्थान की ओर से खेलते हुए किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) के खिलाफ 42 गेंदों पर 4 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 85 रन की पारी खेली. संजू की इस बेहतरीन पारी ने राजस्थान की जीत में अहम भूमिका निभाई.

संजू सैमसन की पारी पर थरुर ने ट्वीट किया, ‘राजस्थान रॉयल्स ने क्या शानदार जीत हासिल की है.मैं संजू सैमसन को एक दशक से जानता हूं. जब वे 14 साल के थे तभी मैंने उनसे कह दिया था कि वह एक दिन अगले महेंद्र सिंह धोनी होंगे. वो दिन आ गया है. आईपीएल में दो शानदार पारी खेलने के बाद आप जान चुके हैं कि विश्व स्तर का खिलाड़ी आ गया है. ‘

एस श्रीसंत भी तुलना नहीं हैं सहमत

थरूर के बयान को टीम इंडिया के पूर्व ओपनर और वर्तमान में सांसद गौतम गंभीर और केरल के तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत से समर्थन नहीं मिला. गंभीर ने थरूर के ट्वीट के जवाब में लिखा,’संजू सैमसन को कोई और बनने की जरूरत नहीं है. वह भारत के संजू सैमसन होंगे. ‘

Sanju Samson doesn’t need to be next anyone. He will be ‘the’ Sanju Samson of Indian Cricket. https://t.co/xUBmQILBXv

