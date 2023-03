IND vs AUS सीरीज के बीच ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज ने लिया संन्यास

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज शॉन मार्श ने शुक्रवार को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए 22 साल और ऑस्ट्रेलिया के लिए 38 टेस्ट खेलने के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की. मार्श ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सितंबर 2011 में पल्लेकेले में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था. मार्श ने अपने टेस्ट करियर में 38 मैचों में 2,265 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं.

मार्श ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2019 में भारत के खिलाफ जनवरी 2019 में सिडनी में खेला था जिसमें उनके बल्ले से एक पारी में 8 रन आए थे. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने ट्विटर पर मार्श के संन्यास की पुष्टि की. मार्श ने 2001 में 17 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया था. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए उन्होंने 32 शतक की मदद से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 12,000 से ज्यादा रन बनाए.

मार्श के नाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए सभी प्रारूपों में सबसे अधिक रन (236 मैचों में 12,811 रन) बनाने का रिकॉर्ड हैं। पिछली गर्मियों में उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को अपना पहला शेफील्ड शील्ड खिताब जिताया था. मार्श ने शील्ड क्रिकेट में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में अपना करियर समाप्त किया, जिसमें 20 शतक और 43 अर्धशतक सहित 8347 रन बनाए।

Today we say goodbye to a WA Cricket great, with SOS calling time on his state career after 22 seasons.