ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले बांग्लादेश के बॉलिंग कोच ने दिया इस्तीफा

Shaun Tait steps down: ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश के व्हाइट बॉल सीरीज खेलेगी. नौ जून से इस सीरीज की शुरुआत होगी. इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शॉन टेट ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलिंग कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है. टेट ने तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है. उनका यह कार्यकाल एक साल से कुछ ज़्यादा समय तक चला, जबकि पहले से उनका अनुबंध 2027 ODI वर्ल्ड कप तक का था.

शॉन टेट, जो मई 2025 में बांग्लादेश के कोचिंग स्टाफ़ का हिस्सा बने थे. उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उनके जाने की मुख्य वजह पारिवारिक ज़िम्मेदारियां थीं.

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उन्होंने ESPNcricinfo से कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की नेशनल टीम के साथ मेरे 12 महीने का सफ़र बहुत संतोषजनक रहा, मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मुझे खिलाड़ियों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, तेज़ गेंदबाज़ी करने वाले ग्रुप के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उनके साथ काम करना अच्छा रहा, और मैंने बांग्लादेश में, खासकर क्रिकेट से जुड़े लोगों के बीच,कुछ बहुत अच्छे रिश्ते बनाए हैं.

पारिवारिक कारणों से छोड़ा पद

उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि इस देश में मेरा समय अब ​​पूरी तरह से खत्म हो गया है, भविष्य में क्या होगा, यह कोई नहीं जानता, लेकिन अभी के लिए, मेरे छोटे से परिवार को मेरे समय की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, रेड और व्हाइट-बॉल क्रिकेट में फुल-टाइम भूमिका निभाते हुए मेरे 12 महीने काफी थे और अब समय आ गया है कि मैं थोड़ा पीछे हटूं और अपने परिवार को थोड़ा और समय दूं.

फास्ट-बॉलिंग में हुआ सुधार

हालांकि टेट का कार्यकाल अपेक्षाकृत छोटा था, मगर वह बांग्लादेश के पेस अटैक के लिए एक सकारात्मक कदम माने जाने वाले दौर की देखरेख करने के बाद विदा हो रहे हैं. राष्ट्रीय टीम के साथ अपने समय के दौरान, फास्ट-बॉलिंग यूनिट सभी फॉर्मेट में एक अधिक शक्तिशाली ताकत बन गई, जिसमें कई युवा तेज गेंदबाजों ने महत्वपूर्ण प्रगति की, जिसमें से एक नाहिद राणा का उदय था. टेट को अक्सर उनके करियर के एक महत्वपूर्ण चरण के दौरान इस युवा तेज गेंदबाज के विकास को संवारने का श्रेय दिया जाता है.

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ऑस्ट्रेलिया सीरीज से ठीक पहले शॉन टेट की विदाई

बांग्लादेश क्रिकेट के साथ टेट का जुड़ाव काफी पहले से रहा है. उन्हें बांग्लादेश प्रीमियर लीग में काम करने का पहले का अनुभव है और उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए कोच के रूप में भी काम किया है. टेट का जाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू व्हाइट-बॉल सीरीज़ शुरू करने से ठीक कुछ दिन पहले हो रहा है. यह दौरा, जो 9 जून से 21 जून तक निर्धारित है, इसमें ढाका में तीन वनडे और चटोग्राम में तीन T20I शामिल हैं.

तलहा जुबैर बन सकते हैं नए बॉलिंग कोच

शॉन टेट के जाने के बाद जल्द ही बांग्लादेश नए बॉलिंग कोच को नियुक्त कर सकता है, जिसमें पूर्व बांग्लादेशी तेज गेंदबाज तलहा जुबैर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए पेस अटैक का नेतृत्व करने के लिए एक शीर्ष दावेदार के रूप में उभर रहे हैं.