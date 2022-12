शिखर धवन और श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया के साथ मनाया बर्थडे, सामने आई तस्वीर

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज शिखर धवन और श्रेयस अय्यर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया के साथ इस समय बांग्लादेश के दौरे पर हैं, जहां तीन मैचों की वनडे और दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. बांग्लादेश में ही दोनों खिलाड़ियों ने अपना जन्मदिन बनाया. बीसीसीआई ने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीर शेयर की है.

बता दें कि टीम इंडिया के अनुभवी खिलाड़ी शिखर धवन 37 साल के हो गए हैं. धवन ने साल 2010 में वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था और 12 साल से टीम का हिस्सा हैं. वहीं श्रेयस अय्यर का आज 28वां जन्मदिन है. अय्यर ने साल 2017 में भारत के लिए टी-20 में डेब्यू किया था.

सोशल मीडिया पर भी कई दिग्गज हस्तियों ने दोनों खिलाड़ियों को जन्मदिन की बधाई दी है. वहीं फैंस भी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं.

A very happy birthday to the ever smiling demolisher! Wish u health & success brother @SDhawan25 pic.twitter.com/xZ2XB8jXfK — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) December 5, 2022

Happy Birthday to one of the most talented and brilliant player @SDhawan25 and to the man full of life, thanks for always lighting up the room and making us laugh. Wishing you love & success always. Have a beautiful day! pic.twitter.com/yllxBkjFDw — Suresh Raina?? (@ImRaina) December 5, 2022

Apke sath koi khamosh nahi reh sakta bas hasta rehta hai shera. Have a great birthday brother @SDhawan25 pic.twitter.com/hJKqKE7AKE — Irfan Pathan (@IrfanPathan) December 5, 2022

Happy birthday Gabbar ? May you keep pulling the ball as hard as Zoravar is pulling your nose ?? stay blessed brother! Lots of love ? @SDhawan25 ❤️ pic.twitter.com/d6owe5ft7b — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) December 5, 2022

Happy Birthday brother @SDhawan25 Always a laughter when you are around.. Never a dull moment . Keep shining and rising .. love you jatta ❤️? #jattatskype ? pic.twitter.com/sr8GHLqgIW — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 5, 2022

A star in Indian middle order, only captain to lead Delhi into an IPL final, 45+ average in Tests & ODI, 30+ average & 135+ strike rate in T20I. Happy birthday Shreyas Iyer. pic.twitter.com/pFWjtwOC0E — Johns. (@CricCrazyJohns) December 6, 2022