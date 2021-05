देश कोरोना संक्रमण (Coronavirus) से जूझ रहा है. इस बीच कई क्रिकेटर्स कोरोना से लड़ाई के लिए आगे आए हैं. शिखर धवन (Shikhar Dhawan) भी उनमें से एक हैं. धवन ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए गुरुग्राम पुलिस (Gurugram Police) को लोगों के बीच वितरण हेतु ऑक्सीन कंसंट्रेटर (Oxygen Concentrators) दान दिए, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने उनका आभार जताया है.

गुरुग्राम पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए धवन का शुक्रिया अदा किया है. गुरुग्राम पुलिस ने अपने दफ्तर में वितरण के लिए पड़े इन कंसट्रेटर्स की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, “हमारे प्रतिबद्ध प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए. ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करने के लिए हम शिखर धवन के आभारी हैं.”

धवन ने जवाब में ट्वीट किया, “इस महामारी के माध्यम से अपने लोगों की सेवा करने के लिए आभारी हूं. मदद का छोटा सा प्रतीक! अपने लोगों और समाज की पूरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार. भारत इस महामारी के खिलाफ उठ खड़ा होगा और चमकेगा!”

Grateful to serve my people in this pandemic through this small token of help! Always ready to help my people and society to my best. India shall rise and shine against this pandemic! https://t.co/bHlq0eJvUv

