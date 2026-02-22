टीम इंडिया के 'गब्बर' दूसरी बार बने दूल्हा, सोफी साइन के साथ शादी के बंधन में बंधे शिखर धवन

धवन और सोफी ने 2025 में अपने रिश्ते को पब्लिक किया था और जनवरी 2026 में अपनी सगाई की घोषणा की थी.

Shikhar Dhawan Marriage

Shikhar Dhawan Marriage: भारत के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने 40 साल की उम्र में दूसरी शादी रचाई है. शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए इस खबर को कन्फर्म करते हुए अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर सोफी शाइन के साथ अपनी शादी की तस्वीरें जारी की हैं.

शिखर धवन- सोफी साइन लगभग एक साल से रिलेशनशिप में हैं, धवन ने मई 2025 में अपने रिलेशनशिप को कन्फर्म किया था और कुछ महीने पहले और पिछले महीने, कपल ने इंस्टाग्राम पर अपनी सगाई की घोषणा की. इंस्टा पोस्ट में, धवन ने अपने फैंस को यह भी बताया कि उनकी शादी की ड्रेस मशहूर डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा ​​ने डिज़ाइन की थी.

धवन ने अपनी पोस्ट में कहा, “मिस्टर एंड मिसेज धवन.

युजवेंद्र चहल ने शेयर की थी तस्वीर

इससे पहले दिन में, भारत के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने शनिवार को सेरेमनी की तस्वीरें शेयर करके फैंस को शिखर और सोफी शाइन की शादी के सेलिब्रेशन की एक झलक दी. यह शादी दिल्ली NCR इलाके में हुई, जिसमें करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए. चहल ने इंस्टाग्राम पर सेलिब्रेशन के मज़ेदार पल पोस्ट किए, जिसमें धवन की एक तस्वीर भी थी, जिसमें वे दूल्हे के ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे और सोफी भी थीं, जो अपने ब्राइडल आउटफिट में बहुत अच्छी लग रही थीं. चहल को भी सेलिब्रेशन का मज़ा लेते और दूसरे मेहमानों के साथ डांस करते देखा गया.

अपनी पोस्ट को कैप्शन देते हुए, चहल ने लिखा, “मेरे यार की शादी है,” अपने पुराने टीममेट के बड़े दिन के लिए अपनी एक्साइटमेंट दिखाते हुए.

Yuzvendra Chahal dancing at Shikhar Dhawan’s wedding 💃🔥



Rate Chahal’s dance out of 10 👀 pic.twitter.com/bsD3JEj1nj — cricketplusmeme (@cricketplusmem_) February 21, 2026

धवन ने इंस्टाग्राम पर अपनी संगीत सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की

इससे पहले, धवन ने इंस्टाग्राम पर अपनी संगीत सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की थीं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, संगीत नाइट, लगभग धवन परिवार।” सोफी ने भी अपनी हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें शेयर करके फैंस को शादी से पहले के सेलिब्रेशन की एक झलक दिखाई थी.

जनवरी में हुई थी सगाई

धवन और सोफी ने 2025 में अपने रिश्ते को पब्लिक किया और जनवरी 2026 में अपनी सगाई की घोषणा की. उनकी लव स्टोरी कई साल पहले दुबई में शुरू हुई थी, और तब से, सोफी धवन की ज़िंदगी में लगातार मौजूद रही हैं. इस कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी अच्छी-खासी फॉलोइंग बना ली है, जहाँ उनके हल्के-फुल्के और मज़ेदार रील्स को फैंस बहुत पसंद करते हैं.

धवन की है दूसरी शादी, 2021 में आयशा मुखर्जी से हुआ था तलाक

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की यह दूसरी शादी है, उनकी पहली शादी आयशा मुखर्जी से हुई थी. 2021 में दोनों के बीच तलाक हो गया था. शिखर- आयशा का एक बेटा भी है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी सफल रहे धवन

धवन ने 24 अगस्त, 2024 को ऑफिशियली इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया. अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान, धवन ने खुद को भारत के सबसे भरोसेमंद ओपनर्स में से एक के रूप में स्थापित किया, खासकर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में. बड़े टूर्नामेंट्स में अपने परफॉर्मेंस के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने ग्लोबल स्टेज पर अपनी कंसिस्टेंसी के लिए ‘मिस्टर ICC’ निकनेम कमाया. 269 इंटरनेशनल मैचों में, धवन ने 10,867 रन बनाए और 24 सेंचुरी बनाईं, जिससे भारतीय क्रिकेट में एक बड़ी पहचान बनी.