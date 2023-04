IPL 2023: LSG के खिलाफ मैच से पहले पंजाब को लगा तगड़ा झटका, कप्तान धवन बाहर

IPL 2023 के 21वें मुकाबले में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज मुकाबला खेला जाना है. इस मुकाबले से पहले पंजाब किंग्स को तगड़ा झटका लगा है. पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन आज मैच खेलने नहीं उतरेंगे. धवन चोटिल हैं और ऐसे में उनकी जगह सैम करन पंजाब किंग्स की कप्तानी का जिम्मा संभालेंगे. पंजाब किंग्स ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी.

Bad news #SherSquad: Gabbar will be missing today's game due to an injury.?

Sadda Sam will be leading the team in his stead! ?#LSGvPBKS #JazbaHaiPunjabi #SaddaPunjab #TATAIPL

— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 15, 2023