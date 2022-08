हरारे: लोकेश राहुल (Lokesh Rahul) के टीम में आने के बाद सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) को भले ही कप्तानी से हाथ धोना पड़ा लेकिन जिम्बाब्वे दौरे (India Tour of Zimbabwe) पर टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर वह युवाओं की मदद के लिए हमेशा तैयार है।

धवन को पहले इस दौरे पर टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गयी थी लेकिन राहुल की वापसी के बाद उन्हें उप कप्तान बना दिया गया।

धवन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘मुझे टीम में युवाओं के साथ अपना अनुभव साझा करने में काफी मजा आता है। मैं पहली बार यहां 2014 (2013) में आया था, जब डंकन फ्लेचर भारतीय कोच थे। अगर वे (युवा) किसी भी सुझाव के लिए मेरे पास आते हैं, तो मैं (हमेशा) उनका जवाब देने के लिए तैयार हूं।’

यह 36 साल के वामहस्त बल्लेबाज इस बात से काफी खुश हैं कि कप्तान राहुल को एशिया कप से पहले मैदान पर समय बिताने का मौका मिलेगा।

उन्होंने कहा, ‘यह एक बहुत अच्छी खबर है कि केएल (राहुल) वापस आ गया है और टीम की अगुवाई भी करेगा। वह इस भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ियों में से एक है। एशिया कप शुरू होने से पहले यह उसके लिए एक अच्छी तैयारी होगी। मुझे यकीन है कि उसे इस दौरे से काफी फायदा होगा।’

हरफनमौला वॉशिंगटन सुंदर चोट के कारण इस दौरे से बाहर हो गए। इंग्लैंड में रॉयल लंदन वन डे कप में उनका कंधा चोटिल हो गया।

चेन्नई के इस 22 साल के खिलाड़ी ने फरवरी 2021 में पिछली बार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था।

भारतीय उपकप्तान ने कहा, ‘यह दुखद है कि वॉशिंगटन बाहर हो गया। वह टीम के लिए काफी अहम खिलाड़ी हैं। लेकिन यह करियर का हिस्सा है। चोटें लगती रहेंगी। उम्मीद है, वह जल्द ठीक हो जाएंगे। एक स्पिनर के रूप में उनकी कमी खलेगी लेकिन टीम में कुलदीप यादव और दीपक हुड्डा के रूप में विकल्प है।’

भारतीय टीम 2016 के बाद पहली बार इस अफ्रीकी देश के दौरे पर आयी है। बांग्लादेश के खिलाफ जिम्बाब्वे के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए धवन ने कहा कि वह इस टीम को हलके में नहीं लेंगे।

दिल्ली के इस बल्लेबाज ने कहा, ‘उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल की है। वे अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। यह हमारे लिए अच्छा है और हम किसी भी चीज को हलके में नहीं ले सकते। यह प्रक्रिया के बारे में है।’

धवन ने शानदार लय में चल रहे जिम्बाब्वे के सीनियर बल्लेबाज सिकंदर रजा की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय गेंदबाजों को उनके खिलाफ चतुराई से गेंदबाजी करनी होगी।

.@SDhawan25 on his new outlook towards life ??#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/iPpMR4alHn

— BCCI (@BCCI) August 16, 2022