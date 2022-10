रांची: भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे इंटरनैशनल सीरीज के दूसरे मैच में सात विकेट से जीत हासिल की. भारत की जीत में श्रेयस अय्यर की शानदार सेंचुरी और ईशान किशन के 93 रन का अहम योगदान रहा. रांची में रविवार को खेले गए मैच में भारतीय टीम ने जीत के 279 रन के लक्ष्य को 25 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. मैच के बाद कप्तान अय्यर ने इन दोनों बल्लेबाजों की तो तारीफ की ही साथ ही साउथ अफ्रीका के कार्यवाहक कप्तान केशव महाराज को भी शुक्रिया कहा.

धवन ने मैच प्रजेंटेशन के दौरान कहा, ‘टॉस हमारे लिए बिलकुल सही रहा. मैं इससे खुश हूं. मैं केशव महाराज को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया (हंसते हुए). मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह ईशान और श्रेयस ने बल्लेबाजी की और साझेदारी बनाई उसे देखना लाजवाब था. गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी लेकिन साथ ही यह नीची भी रह रही थी. तो हमारा प्लान था कि शुरुआती 10 ओवरों में ही साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर करारा हमला बोला जाए.’

1⃣1⃣3⃣* runs

1⃣1⃣1⃣ balls

1⃣5⃣ fours

A game-changing knock from @ShreyasIyer15 as he bags the Player of the Match award! ??#TeamIndia | #INDvSA pic.twitter.com/7kjHzj9MqW

— BCCI (@BCCI) October 9, 2022