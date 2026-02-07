T20 WC 2026: क्रिस गेल के दो बड़े रिकॉर्ड्स ध्वस्त, शिमरन हेटमॉयर के नाम बड़ी उपलब्धि

Shimron Hetmyer

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमॉयर ने स्कॉटलैंड के खिलाफ टी-20 वर्ल्ड कप में बड़ा कारनामा किया है. उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ अर्धशतक जड़ा. इसके साथ उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है.

शिमरन हेटमॉयर ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 36 बॉल में 64 रन बनाए और इस पारी में उन्होंने दो चौके और छह छक्के लगाए. वह टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने हैं.

शिमरन हेटमॉयर ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

इस मैच में शिमरन हेटमॉयर ने सिर्फ 22 बॉल में अर्धशतक लगाया. शिमरॉन हेटमायर ने 22 गेंदों में फिफ्टी बनाकर वेस्ट इंडीज के लिए T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज़ फिफ्टी का रिकॉर्ड बनाया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड क्रिस गेल का नाम है. क्रिस गेल ने 2009 में द ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 गेंदों में यह कारनामा किया था.

क्रिस गेल का एक और बड़ा कीर्तिमान ध्वस्त

स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच में क्रिस गेल का एक और रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया. ब्रैंडन किंग ने टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है. किंग के नाम 79 मैचों में 1916 रन हैं. उनका औसत 26.61 और स्ट्राइक-रेट 133.89 का है. इसमें 14 हाफ सेंचुरी हैं, वहीं क्रिस गेल ने 79 मैचों की 75 पारियों में 27.92 के औसत से 1899 रन बनाए थे. उनका स्ट्राइक-रेट 137.50 का था.

टी-20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की जीत से शुरुआत

दो बार की विजेता वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत जीत के साथ की है. ग्रुप सी के अपने पहले मैच में वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रन से हराया. वेस्टइंडीज के दिए 183 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम 147 रन पर सिमट गई.

