'दूबे और राणा ऑलराउंडर नहीं', श्रीकांत ने कही बड़ी बात, विराट और रोहित भी दी सलाह

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'शिवम दूबे और हर्षित राणा ऑलराउंडर नहीं', श्रीकांत ने कही बड़ी बात, विराट और रोहित भी दी सलाह

श्रीकांत ने कहा कि हार्दिक पंड्या के रूप में भारत के पास एकमात्र ऑलराउंडर हैं. हालांकि शिवम दूबे को वह ऑलराउंडर नहीं मानते हैं. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो वह भी ऑलराउंडर थे.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 25, 2026, 04:41 PM IST

Published On Jul 25, 2026, 04:41 PM IST

Last UpdatedJul 25, 2026, 04:41 PM IST

नई दिल्ली भारतीय टीम के पूर्व कृष्मनचारी श्रीकांत ने शिवम दूबे और हर्षित राणा को हार्दिक पंड्या की ही तरह तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर मानने से इनकार किया. साल 2027 वर्ल्ड कप से पहले श्रीकांत का बयान काफी मायने रखता है. हार्दिक पंड्या लगातार चोटों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में भारतीय टीम को पेस-बॉलिंग ऑलराउंडर के बैकअप तैयार करने की जरूरत महसूस हो रही है.

इस लिस्ट में हर्षित राणा और शिवम दूबे के साथ नीतीश कुमार रेड्डी और अन्य खिलाड़ी भी हैं. हालांकि श्रीकांत ने सिर्फ रेड्डी को ही ऑलराउंडर कहा और बाकी दो खिलाड़ियों को हरफनमौला मानने से इनकार कर दिया.

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उन्होंने कहा, ‘दूबे और हर्षित राणा को ऑलराउंडर नहीं कहा जा सकता. अगर ये दोनों ऑलराउंडर है तो फिर तो मैं भी खुद को ऑलराउंडर कह सकता हूं. हार्दिक पंड्या इकलौते ऑलराउंडर हैं. नीतीश कुमार रेड्डी आधे ऑलराउंडर हैं, जो नंबर सात पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और कुछ ओवर फेंक सकता है.’

इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में भारत के मुख्य ऑलराउंडर थे. हार्दिक पंड्या, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी के गैरमौजूदगी में शिवम दूबे भारत के मुख्य ऑलराउंडर थे. हालांकि उन्होंने पांच रन प्रति ओवर से कम की दर से दो विकेट लिए थे. हालांकि उन्हें एक ही बार बल्ले से कोई रन नहीं बनाया था.

श्रीकांत ने यह भी कहा 2027 में भारत के वनडे वर्ल्ड कप में भारत की जीत में विराट कोहली की अहम भूमिका होगा. 27 साल की उम्र में भी विराट कोहली आईसीसी की वनडे रैंकिंग में चोटी के बल्लेबाजों की लिस्ट में शुमार हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में दो हाफ-सेंचुरी लगाई थीं.

उन्होंने कहा, ‘विराट कोहली के बारे में यह जानकारी है कि वह क्या हैं. मैनेजमेंट को उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें क्या करना है. वह बहुत प्रतिबद्ध क्रिकेटर हैं. सिर्फ एक ही आदमी है जिसकी वजह से आरसीबी ने लगातार दो बार आईपीएल का खिताब जीता और वह शख्स विराट कोहली हैं. यह उनकी ऊर्जा है जो पूरी टीम को जोड़ती है और उन्हें आगे लेकर चलती है. इसी तरह अगर भारत को 2027 का वर्ल्ड कप जीता है तो इसे एक ही आदमी ऐसा कर सकता है और वह विराट कोहली है.’

इसके साथ ही उन्होंने टीम मैनेजमेंट से यह भी अनुरोध किया कि उसे टीम की ओपनिंग में रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ बने रहना चाहिए. और यशस्वी जायसवाल को बैकअप ओपनर के तौर पर जाना चाहिए.

श्रीकांत ने कहा, ‘टीम प्रबंधन और गंभीर लगातार यह कहते आए हैं कि टीम में किसी की जगह पक्की नहीं है. तो, उम्मीद है कि रोहित शर्मा खुद को साबित करते रहेंगे और रन बनाते रहेंगे. उन्हें वर्ल्ड कप में मौका देना चाहिए. भारत के लिए टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत बहुत जरूरी है. जायसवाल ने बीते तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों में दो शतक लगाए हैं. यह खिलाड़ी बहुत सक्षम है और वह उसके हकदार हैं और भारत के बैकअप ओपनर के तौर पर वह पहली पसंद हैं. ‘

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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