शिवम दुबे की तूफानी पारी 'बेकार', न्यूजीलैंड की भारत में टीम इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ी जीत

IND VS NZ 4th T20I: टिम शेफर्ट की तूफानी पारी से न्यूजीलैंड ने बुधवार को विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में चौथे T20I में ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए भारत को 50 रनों से हरा दिया. भारत के लिए शिवम दुबे ने तूफानी अर्धशतक जड़ा, मगर भारतीय टीम टारगेट से काफी दूर रह गई. सीरीज़ पहले ही हार चुकी न्यूजीलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वापसी की.

न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट पर 215 रन बनाए, भारतीय टीम इसके जवाब में 18.4 ओवर में 165 रन पर सिमट गई. न्यूजीलैंड की इस सीरीज में पहली जीत है. न्यूजीलैंड की भारत में टीम इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है.

घर में भारत की सबसे बड़ी हार (By Runs)

51 रन SA मुल्लनपुर 2025

50 रन NZ विशाखापत्तनम 2026

49 रन SA इंदौर 2022

47 रन NZ नागपुर 2016

40 रन NZ राजकोट 2017

न्यूजीलैंड ने 8.1 ओवर में 100 रन बनाकर रचा इतिहास

पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद मेहमान टीम ने सात विकेट पर 215 रन बनाए. न्यूजीलैंड की शुरुआत शानदार रही, टिम सीफर्ट (36 गेंदों में 62 रन) और डेवोन कॉनवे (23 गेंदों में 44 रन) ने सिर्फ 8.2 ओवर में 100 रन जोड़े. यह भारतीय सरजमीं पर टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के खिलाफ किसी टीम का सबसे तेज शतक भी है. ग्लेन फिलिप्स ने 24 रन का योगदान दिया. भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी 10 ओवरों में कुछ हद तक वापसी की, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट लिए, हालांकि इसके बाद डेरिल मिशेल ने 18 गेंदों में 39 रन बनाकर टीम को 200 के पार पहुंचाया.

अभिषेक शर्मा खाता भी नहीं खोल सके, सूर्या भी फ्लॉप

भारतीय टीम इसके जवाब में 18.4 ओवर में 165 रन पर सिमट गई. टीम इंडिया ने पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा (0) का विकेट खो दिया. कुछ देर बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव (8) भी पवेलियन लौट गए. रिंकू सिंह ने संजू सैमसन के साथ तीसरे विकेट के लिए 28 गेंदों में 46 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला. संजू ने 15 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 24 रन जुटाए, जबकि रिंकू 30 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे. मेजबान टीम 82 के स्कोर तक 5 विकेट खो चुकी थी, यहां से शिवम दुबे ने हर्षित राणा (9) के साथ 27 गेंदों में 63 रन की साझेदारी करते हुए भारत की हार के अंतर को कम करने में अहम भूमिका निभाई.

शिवम दुबे ने खेली तूफानी पारी

भारत के लिए शिवम दुबे ने 23 बॉल में 65 रन (तीन चौके, सात छक्के) की तूफानी पारी खेली और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए, मगर इसके बावजूद टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. दुबे ने महज 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जिसके साथ वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरे सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बन गए.

न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सेंटनर ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि जैकब डफी और ईश सोढ़ी ने 2-2 विकेट निकाले. मैट हेनरी और जैकरी फॉल्क्स ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. भारतीय टीम 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज में 3-1 से आगे है, सीरीज का अंतिम मैच 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है.