वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज शिवनारायन चंद्रपॉल के बेटे तेजनारायन चंद्रपॉल (Tagenarine Chanderpaul) ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए शानदार शतक जड़ा है। तेजनारायन चंद्रपॉल ने गुरुवार को वेस्टइंडीज के लिए चार दिवसीय दौरे के मैच में प्राइम मिनिस्टर इलेवन के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान अपना शतक पूरा किया। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 235 गेंदों में 11 चौके और एक छक्के की मदद से शतक जड़ा।

तेजनारायन को बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए रिजर्व बल्लेबाज के रूप में चुना गया था, लेकिन अब उनके कप्तान क्रैग ब्रैथवेट के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पारी की का आगाज करने की उम्मीद है। बता दें, शिवनारायन चंद्रपाल के बेटे को शानदार घरेलू सीजन के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम में चुना गया है। तेजनारायन 2021-22 वेस्टइंडीज चार दिवसीय चैंपियनशिप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज थे। उन्होंने आठ पारियों में 73.16 की औसत से 439 रन बनाए।

CONGRATS!

Tagenarine “Brandon” Chanderpaul reaches a great century in his first knock for West Indies

Landmark came 235 balls and with 11 fours and a six! pic.twitter.com/s3TnjntweZ

