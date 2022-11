टी-20 विश्व कप 2022 के रोमांचक मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में पांच रन से हरा दिया. भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 185 रन का लक्ष्य था, बारिश की वजह से बांग्लादेश को 16 ओवर में 151 रन का संशोधित लक्ष्य मिला, बांग्लादेश की टीम 145 रन ही बना सकी. भारत की इस जीत के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

दरअसल पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने एक वीडियो पोस्ट किया था, यह वीडियो उस समय का है, जब बांग्लादेश की टीम भारत के लक्ष्य का पीछा करते हुई सात ओवर में बिना किसी नुकसान के 66 रन बना लिए थे और बारिश की वजह से मैच को रोक दिया गया था.डकबर्थ लुईस नियम से उस समय बांग्लादेश 17 रन से आगे थी. वीडियो ने शोएब अख्तर ने बांग्लादेश की तारीफ के पुल बांध दिये, मगर जब बांग्लादेश की टीम मुकाबले को हार गई तो सोशल मीडिया यूजर्स ने अख्तर की क्लास लगी दी.

शोएब अख्तर का वीडियो:

Bangladesh in a strong position if rain stays pic.twitter.com/tCVMWoKFaA

..pehle hi bhaukna shuru kar dete ho…pakistan to gaya…JEETEGA INDIA INDIA

When @shoaib100mph said maza aayega dekhkar

हालांकि भारत की जीत के बाद शोएब अख्तर ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने शानदार खेला, बारिश की वजह से उनका लय टूटा, भारत ने शानदार वापसी की.

What a spirited performance by Bangladesh. Rain actually broke their momentum. Great Comeback by India.

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 2, 2022