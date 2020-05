कोरोनावायरस (Coronavirus) के इस मुश्किल वक्‍त में खिलाड़ी अपनी तरफ से दान कर मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं. धन जुटाने के लिए खिलाड़ी अपना क्रिकेट बैट, किट, कैप आदि दान कर रहे हैं. इस कड़ी में पाकिस्‍तान के पूर्व तेज गेंदबाज शाएब अख्‍तर (Shoaib Akhtar) ने भी आईपीएल से जुड़ी अपनी एक बेहद यादगार चीज को नीलाम कर दिया है.

अख्‍तर ने साल 2008 आईपीएल के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सह मालिक शाहरुख खान द्वारा उन्‍हें दिए गए हेलमेट को दान करने कर निर्णय लिया. यह हेलमेट कोई आम हेलमेट नहीं था. केकेआर के इस हेलमेट पर शाहरुख खान ने साइन किए थे. बीते 12 साल से अख्‍तर ने आईपीएल से जुड़ी इस याद को अपने पास संभाल कर रखा हुआ था. उक्‍त मुकाबले में शोएब अख्‍तर को प्‍लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था.

Thank You @shoaib100mph Bhai for donating the most prized memorabilia; a helmet signed by @iamsrk he won 15 years back in IPL while playing for Kolkata Knight Riders and was declared the man of the match. #StarsAgainstHunger

#HungerFreePakistan pic.twitter.com/wyEZZHILKZ

— Aisam ul Haq Qureshi (@aisamhqureshi) May 15, 2020