रावलपिंडी: इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है. बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली टीम ने रावलपिंडी में खेले जा रहे टेस्ट मैच के पहले दिन ही रिकॉर्ड बना दिया. इंग्लैंड के चार बल्लेबाजों ने शतक लगाए और मैच का पहला दिन खत्म होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 506 रन का स्कोर बनाया. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी की दिल खोलकर तारीफ की.

गुरुवार को ट्विटर पर लिखा, ‘टेस्ट मैच की शुरुआत में ही दोनों सलामी बल्लेबाजों ने सेंचुरी लगा दी. उनका स्ट्राइक भी 100 का है. बेशक, इंग्लैंड खेल को नए सिरे से रच रहा है.’

अख्तर के इस ट्वीट पर फैंस ने भी खूब जवाब दिए. कई फैंस ने पिच की क्वॉलिटी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खूब आलोचना की है. अख्तर ने ट्वीट किया, ‘सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों पर शायद ज्यादा नमी थी और उनमें ज्यादा मदद थी.’

संयोग की बात है कि जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा किया था जब इस पिच पर चार दिन के खेल में 1187 रन बने थे और 14 विकेट गिरे थे. इसके बाद मैच रैफरी ने इस पिच को ‘औसत से नीचे’ करार दिया था.

Indus Valley Civilization roads probably juicier & had more life in them. https://t.co/7ADUvXz8tI

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) December 1, 2022