मोहम्‍मद कैफ (Mohammad Kaif) के बेटे कबीर को लगता है कि पाकिस्‍तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्‍तर (Shoaib Akhtar) को खेलना बेहद आसान है. अख्‍तर की तरफ से भी इसपर तुरंत ही प्रतिक्रिया दी गई और उन्‍होंने मैच कराने की बात कह डाली.

खाली समय में मोहम्‍मद कैफ (Mohammad Kaif) ने 2003 विश्‍व कप में भारत और पाकिस्‍तान के बीच मैच की रिकॉर्डिंग बेटे के साथ देख रहे थे. उन्‍होंने मैच के कुछ अंश ट्विटर पर शेयर किए. वीडियो में मोहम्‍मद कैफ शोएब अख्‍तर की 100 मील प्रतिघंट की रफ्तार से आ रही गेंद पर चौका लगाते हुए नजर आ रहे हैं.

कैफ (Mohammad Kaif) ने कैप्‍शन में लिखा, “अंतत: बेटे कबीर को एतिहासिक भारत-पाकिस्‍तान मैच को देखने का मौका मिला. जूनियर पापा के खेल से ज्‍यादा संतुष्‍ट नजर नहीं आया. बेटे का मानना है कि गेंदबाजी में अच्‍छी पेस होने के कारण शोएब अख्‍तर को खेलना बेहद आसान हैं.”

Toh phir @MohammadKaif match ho jaaye Kabir aur Mikael Ali Akhtar ka?

He’ll get his answers about Pace. Haha

Give him my love. https://t.co/cW9NTQAUe0

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 7, 2020