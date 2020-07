वर्ल्ड क्रिकेट में ‘रावलपिंडी एक्सप्रेस’ के नाम से मशहूर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के जल्द से जल्द कोरोना से ठीक होने की दुआ की थी. अख्तर ने कहा था कि सीमा के पार भी उनके फैन्स जल्द से जल्द उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा था, ‘ जल्दी ठीक हो जाओ अमित जी. बॉर्डर पार भी आपके फैंस आपके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं.’

Get well soon Amit Ji @SrBachchan Prayers for a speedy recovery. https://t.co/s2VIq1SRh5

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) July 11, 2020