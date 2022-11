रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम गुरुवार को ऐडिलेड में इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में भिड़ेगी. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर हालांकि फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला चाहते हैं लेकिन कहीं न कहीं वह यह भी कहते हैं कि इंग्लैंड सेमीफाइनल में भारतीय टीम को शिकस्त दे सकता है.

रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम सुपर-12 स्टेज पर ग्रुप 2 में टॉप पर रही थी. गुरुवार को भारतीय टीम जोस बटलर की अगुआई वाली इंग्लैंड की टीम से भिड़ेगी. भारत और इंग्लैंड के इस दूसरे सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तान के पूर्व पेसर शोएब अख्तर ने कहा कि इंग्लैंड इस मैच में भारी पड़ सकता है.

उन्होंने एआरवाई न्यूज से कहा, ‘मैं भारत और पाकिस्तान में एक और मैच चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें एक बार फिर भिड़ें. पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान 2022 में इतिहास दोहरहाएगा. जैसा 1992 के वर्ल्ड कप में जीते थे, न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंचे थे वैसे ही मुझे लगता है कि इंग्लैंड इंडिया को फैंटा लगाके, वो पहुंच जाएगा फाइनल में. और फिर हम उनको हराकर वर्ल्ड कप वापस लेकर वापस आ जाएंगे.’

Dear India, good luck for tomorrow. We’ll be waiting for you in Melbourne for a great game of cricket. pic.twitter.com/SdBLVYD6vm

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 9, 2022