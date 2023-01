ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स फाइनल में सानिया मिर्जा और उनके जोड़ीदार रोहन बोपन्ना को हार का सामना करना पड़ा था. फाइनल में हार के साथ सानिया ने ग्रैंड स्लैम करियर का अंत किया. इस मैच के बाद सानिया मिर्जा ने फेयरवेल स्पीच दिया था, जिसमें वह इमोनशल हुई थी और वह रोती भी नजर आई थीं. अपने स्पीच में उन्होंने 18 साल के करियर का जिक्र किया, मगर इस जर्नी में सानिया ने एक बार भी अपने पति शोएब मलिक का नाम नहीं लिया. हालांकि शोएब मलिक ने इस पर रिएक्ट किया है. शोएब मलिक ने ट्विटर पर सानिया मिर्जा की जमकर तारीफ की है.

शोएब मलिक ने सानिया को प्रेरणास्तोत्र बताते हुए ट्वीट कर कहा कि तुम खेलने वाली हर महिला के लिए एक उम्मीद हो. तुमने करियर में जो कुछ भी हासिल किया है, उसके लिए तुम पर बहुत गर्व है. ऐसी ही हमेशा मजबूत बनी रहो, बेहतरीन करियर के लिए बहुत-बहुत बधाई.

सानिया मिर्जा ने अपने करियर में छह ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं, जिसमें तीन वीमेंस डबल्स और तीन मिक्स्ड डबल्स खिताब शामिल है. सानिया मिर्जा ने महेश भूपति के साथ मिलकर 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2012 में फ्रेंच ओपन का मिक्स्ड डबल्स खिताब जीता था.

“My professional career started in Melbourne… I couldn’t think of a better arena to finish my [Grand Slam] career at.”