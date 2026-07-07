वनडे छोटे, टी20 का क्लब 'वर्ल्ड कप', ICC कर रही है क्रिकेट को पूरी तरह बदलने की तैयारी

नई दिल्ली: क्रिकेट के लिए यह महीना बहुत खास हो सकता है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के भविष्य के लिए आईसीसी बहुत बड़े कदम उठाने पर विचार कर रहा है. ये कदम क्रिकेट की दुनिया में क्रांतिकारी हो सकते हैं. माना जा रहा है कि आईसीसी की बैठक में कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे. और अगर इन्हें अमल में लाया गया तो क्रिकेट पहले जैसा नहीं रहेगा. और इस बदलाव का सबसे बड़ा असर वनडे क्रिकेट पर पड़ेगा.

आईसीसी नए टी20 टूर्नामेंट के लिए विंडो बनाना चाहती है

द गार्डियन की रिपोर्ट में इस पूरी बात को विस्तार से बताया गया है कि आखिर आईसीसी का विचार क्या है? और इन बातों पर इसी महीने होने वाली आईसीसी के सभी 12 पूर्ण सदस्यों के बीच चर्चा होगी. यह सालाना बैठक एडिनबर्ग में होनी है. असल में आईसीसी ने अमेरिका की प्रतिष्ठित सलाहकार फर्म मैकन्जी, की सेवाएं लेकर यह जांचा कि आखिर क्रिकेट की सेहत कैसी है. और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है. माना जा रहा है कि आईसीसी चाहती है कि तीनों फॉर्मेट साथ-साथ बने रहें और आर्थिक रूप से भी इन्हें चलाना संभव हो सके.

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क्रिकेट भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा खेले, देखे और पसंद किए जाने वाला खेल है. इसके अलावा भी इसे कई देश खेलते हैं. क्रिकेट वहां लोकप्रिय भी है. लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी क्रिकेट अपनी परंपरागत सीमाओं से बाहर नहीं जा पा रहा है. हम पहले भी देख चुके हैं कि कैसे असोसिएट और छोटी कही जाने वाली टीमों ने अपने खेल में सुधार किया है. और आईसीसी भी यही चाहती है कि खेल अब इससे अब सही मायनों में वैश्विक बने. साथ ही घरेलू टी20 लीग से भी क्रिकेट के परंपरागत रूप को चुनौती मिलती है. ये न सिर्फ प्रसारण अधिकार से अच्छे पैसे कमाती हैं बल्कि दर्शकों का ध्यान भी इनकी ओर आकर्षित रहता है.

असल में क्रिकेट का जो फॉर्मेट सबसे ज्यादा तनाव या कहें कि मुश्किल में है वह वनडे इंटरनेशनल है. और टी20 के उभरने का सबसे ज्यादा नुकसान इसी फॉर्मेट को हो रहा है. द्विपक्षीय वनडे सीरीज तो यूं ही बेमानी सी होने लगी हैं. मैदान अकसर खाली दिखते हैं और प्रसारण में भी दर्शक बहुत ज्यादा तवज्जो देते नहीं दिखते.

वनडे फॉर्मेट सही मायनों में दिक्कत में है और उसे बदलने का क्या संभावित प्लान है

50 ओवर का एक मैच खत्म होने में आमतौर पर 8 घंटे का वक्त लगता है. और आईसीसी इस फॉर्मेट को बनाए रखने के लिए सिर्फ शेड्यूल बदलने जैसे काम करने पर विचार नहीं कर रही है. एक सुझाव है कि वनडे इंटरनेशनल के वक्त को कम किया जाए. और साथ ही यूं ही द्विपक्षीय सीरीज न खेली जाएं. इसके लिए एक तय वक्त हो. जो प्रस्ताव आईसीसी के पास पहुंचा है उसमें वनडे वर्ल्ड कप से 18 महीने से पहले के अलावा द्विपक्षीय वनडे सीरीज नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही ओवर कम करने पर भी विचार किया जा सकता है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीमों की संख्या बढ़ाई जाए

इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट के लिए भी बड़ा प्लान है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसमें अभी 9 सदस्य खेलते हैं, में टीमों की संख्या बढ़ाकर 12 की जाने की प्लानिंग हो सकती है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले चरण, जो 2027 से 2029 के बीच खेला जाना है, से इसे लागू करने की योजना है. नौ टीमों के अलावा इसमें अफगानिस्तान, आयरलैंड और जिम्बाब्वे को भी शामिल किया जा सकता है.

य़े बदलाव हालांकि रातोरात नहीं होंगे. इन पर पहले आईसीसी की बैठक में विचार होगा. यह भी माना जा रहा है कि साल 2031 तक के मौजूदा फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम में इससे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी. इसके बाद ही शायद कोई तब्दीली हो.