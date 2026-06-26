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महिला टी20 वर्ल्ड कप: श्रीचरणी ने तोड़ा वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड, भारत का दूसरा सबसे बड़ा रनचेज

भारत ने बांग्लादेश को हराकर महिला टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है. बांग्लादेश के खिलाफ गुरुवार को खेले गे मैच में स्पिनर श्री चरणी ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 26, 2026, 07:54 AM IST

Published On Jun 26, 2026, 07:54 AM IST

Last UpdatedJun 26, 2026, 07:54 AM IST

shree charani record

shree charani record (BCCI Women twitter vai ians

नई दिल्ली: महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है. गुरुवार, 25 जून को टूर्नामेंट के 23वें मैच में भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल की. मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश टीम 8 विकेट खोकर 136 रन ही बना सकी. इसके जवाब में भारत ने 16.5 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया.

भारतीय स्पिनर श्री चरणी ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 23वें मुकाबले में 2 विकेट हासिल किए. इसी के साथ श्री चरणी महिला टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाली भारतीय बन गई हैं. विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाली भारतीय खिलाड़ियों में पूनम यादव दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने साल 2020 में 10 विकेट निकाले थे. डायना डेविड टी20 वर्ल्ड कप 2010 में 9 विकेट हासिल कर चुकी हैं. पूनम यादव ने साल 2014 और 2018 में 8-8 विकेट अपने नाम किए थे. राधा यादव टी20 वर्ल्ड कप 2018 में 8 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं.

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श्री चरणी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चार मुकाबलों में 12 विकेट हासिल कर चुकी हैं. बाएं हाथ की स्पिनर ने पाकिस्तान के खिलाफ 21 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे, जिसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 रन देकर 4 विकेट निकाले. साउथ अफ्रीका के विरुद्ध श्री चरणी ने 24 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ श्री चरणी ने 21 रन देकर 2 विकेट प्राप्त किए.

वैश्विक स्तर पर न्यूजीलैंड की अमेलिया केर विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाली खिलाड़ी हैं, जिन्होंने साल 2024 में 15 शिकार किए थे. इंग्लैंड की आन्या श्रुबसोल (साल 2014) और ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट्ट (साल 2020) 13-13 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं. साउथ अफ्रीका की नॉनकुलुलेको म्लाबा (साल 2024) और भारत की श्री चरणी (साल 2026) इस लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं.

महिला टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज

सीजनगेंदबाजविकेट
2026*श्रीचरणी12
2020पूनम यादव10
2010डायना डेविड9
2014पूनम यादव8
2018पूनम यादव8
2018राधा यादव8

इस हफ्ते की शुरुआत में, चरणी अपने करियर में पहली बार आईसीसी विमेंस टी20 बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचीं और महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ऊंची रैंकिंग वाली गेंदबाज बन गईं.

चूंकि भारत के अभी भी एक लीग मैच बाकी है, इसलिए चरणी अब न्यूजीलैंड की अमेलिया केर के 15 विकेट के ऑल-टाइम टूर्नामेंट रिकॉर्ड को तोड़ सकती हैं. उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए, इस युवा बाएं हाथ की गेंदबाज के पास न केवल अपने भारतीय रिकॉर्ड को बेहतर बनाने का, बल्कि विमेंस टी20 वर्ल्ड कप अभियान में अब तक के सर्वाधिक विकेट लेने के रिकॉर्ड को चुनौती देने का भी अच्छा मौका है.

महिला टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज

सीजनगेंदबाजटीमविकेट
2024एमिला कैरन्यूजीलैंड15
2014आन्या सर्बसोलइंग्लैंड13
2020मेगन श्टऑस्ट्रेलिया13
2024नोकुलुलेको म्लाबासाउथ अफ्रीका2024
2026*श्रीचरणीभारत12

सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को होने वाले मैच में जीत हासिल करनी ही पड़ेगी. साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत के लिए अंतिम चार में जगह बनाना बहुत मुश्किल हो गया है.

भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 137 रन का टारगेट हासिल किया. यह टी20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा सबसे बड़ा रनचेज है. इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 2023 में भारत ने 150 रन का टारगेट हासिल किया था.

महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा रनचेज

टारगेटबनाममैदानसाल
150पाकिस्तानकेप टाउन2023
137बांग्लादेशओल्ड ट्रैफर्ड2026
134पाकिस्तानप्रोविडेंस2018
119वेस्टइंडीजकेप टाउन2023
118वेस्टइंडीजसिलहट2014

भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया था. उसके बाद नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में भी उसे जीत मिली थी. इसके बाद साउथ अफ्रीका से उसे हार मिली और यहीं से उसके लिए अंतिम चार की राह मुश्किल हो गई है.

IANS- इनपुट

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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