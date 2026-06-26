श्रीचरणी ने तोड़ा वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड, भारत का दूसरा सबसे बड़ा रनचेज

भारत ने बांग्लादेश को हराकर महिला टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है. बांग्लादेश के खिलाफ गुरुवार को खेले गे मैच में स्पिनर श्री चरणी ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.
Published On Jun 26, 2026, 07:54 AM IST
Last UpdatedJun 26, 2026, 07:54 AM IST
shree charani record (BCCI Women twitter vai ians
नई दिल्ली: महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है. गुरुवार, 25 जून को टूर्नामेंट के 23वें मैच में भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल की. मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश टीम 8 विकेट खोकर 136 रन ही बना सकी. इसके जवाब में भारत ने 16.5 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया.
भारतीय स्पिनर श्री चरणी ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 23वें मुकाबले में 2 विकेट हासिल किए. इसी के साथ श्री चरणी महिला टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाली भारतीय बन गई हैं. विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाली भारतीय खिलाड़ियों में पूनम यादव दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने साल 2020 में 10 विकेट निकाले थे. डायना डेविड टी20 वर्ल्ड कप 2010 में 9 विकेट हासिल कर चुकी हैं. पूनम यादव ने साल 2014 और 2018 में 8-8 विकेट अपने नाम किए थे. राधा यादव टी20 वर्ल्ड कप 2018 में 8 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं.
श्री चरणी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चार मुकाबलों में 12 विकेट हासिल कर चुकी हैं. बाएं हाथ की स्पिनर ने पाकिस्तान के खिलाफ 21 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे, जिसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 रन देकर 4 विकेट निकाले. साउथ अफ्रीका के विरुद्ध श्री चरणी ने 24 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ श्री चरणी ने 21 रन देकर 2 विकेट प्राप्त किए.
वैश्विक स्तर पर न्यूजीलैंड की अमेलिया केर विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाली खिलाड़ी हैं, जिन्होंने साल 2024 में 15 शिकार किए थे. इंग्लैंड की आन्या श्रुबसोल (साल 2014) और ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट्ट (साल 2020) 13-13 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं. साउथ अफ्रीका की नॉनकुलुलेको म्लाबा (साल 2024) और भारत की श्री चरणी (साल 2026) इस लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं.
|सीजन
|गेंदबाज
|विकेट
|2026*
|श्रीचरणी
|12
|2020
|पूनम यादव
|10
|2010
|डायना डेविड
|9
|2014
|पूनम यादव
|8
|2018
|पूनम यादव
|8
|2018
|राधा यादव
|8
इस हफ्ते की शुरुआत में, चरणी अपने करियर में पहली बार आईसीसी विमेंस टी20 बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचीं और महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ऊंची रैंकिंग वाली गेंदबाज बन गईं.
चूंकि भारत के अभी भी एक लीग मैच बाकी है, इसलिए चरणी अब न्यूजीलैंड की अमेलिया केर के 15 विकेट के ऑल-टाइम टूर्नामेंट रिकॉर्ड को तोड़ सकती हैं. उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए, इस युवा बाएं हाथ की गेंदबाज के पास न केवल अपने भारतीय रिकॉर्ड को बेहतर बनाने का, बल्कि विमेंस टी20 वर्ल्ड कप अभियान में अब तक के सर्वाधिक विकेट लेने के रिकॉर्ड को चुनौती देने का भी अच्छा मौका है.
|सीजन
|गेंदबाज
|टीम
|विकेट
|2024
|एमिला कैर
|न्यूजीलैंड
|15
|2014
|आन्या सर्बसोल
|इंग्लैंड
|13
|2020
|मेगन श्ट
|ऑस्ट्रेलिया
|13
|2024
|नोकुलुलेको म्लाबा
|साउथ अफ्रीका
|2024
|2026*
|श्रीचरणी
|भारत
|12
सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को होने वाले मैच में जीत हासिल करनी ही पड़ेगी. साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत के लिए अंतिम चार में जगह बनाना बहुत मुश्किल हो गया है.
भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 137 रन का टारगेट हासिल किया. यह टी20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा सबसे बड़ा रनचेज है. इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 2023 में भारत ने 150 रन का टारगेट हासिल किया था.
|टारगेट
|बनाम
|मैदान
|साल
|150
|पाकिस्तान
|केप टाउन
|2023
|137
|बांग्लादेश
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|2026
|134
|पाकिस्तान
|प्रोविडेंस
|2018
|119
|वेस्टइंडीज
|केप टाउन
|2023
|118
|वेस्टइंडीज
|सिलहट
|2014
भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया था. उसके बाद नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में भी उसे जीत मिली थी. इसके बाद साउथ अफ्रीका से उसे हार मिली और यहीं से उसके लिए अंतिम चार की राह मुश्किल हो गई है.
IANS- इनपुट