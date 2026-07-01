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IND VS ENG: श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान जड़ा पहला अर्धशतक, विराट कोहली का रिकॉर्ड ध्वस्त

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने 47 बॉल में 68 रन की पारी खेली, उनकी इस पारी में छह चौके और एक छक्का शामिल था. उनका टी-20 इंटरनेशनल में यह नौवां अर्धशतक भी है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 02, 2026, 12:00 AM IST

Published On Jul 02, 2026, 12:00 AM IST

Last UpdatedJul 02, 2026, 12:00 AM IST

Shreyas Iyer

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भारत के नए टी-20 कप्तान श्रेयस अय्यर आखिरकार फॉर्म में लौटे. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच में श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक लगाया. बतौर कप्तान यह उनका टी-20 इंटरनेशनल में पहला अर्धशतक है. इस अर्धशतक के साथ श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है.

श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच में शानदार पारी खेली. भारत ने एक समय छह रन के स्कोर पर दो विकेट गंवा दिए थे. यहां से श्रेयस अय्यर ने अभिषेक शर्मा (24 बॉल में 59 रन) के साथ 82 रन की साझेदारी की. श्रेयस अय्यर ने 38 बॉल में अर्धशतक लगाया जो टी-20 में उनका सबसे धीमा अर्धशतक भी है. श्रेयस अय्यर ने 47 बॉल में 68 रन की पारी खेली, उनकी इस पारी में छह चौके और एक छक्का शामिल था. उनका टी-20 इंटरनेशनल में यह नौवां अर्धशतक भी है.

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अय्यर ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

श्रेयस अय्यर ने इस पारी के साथ विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया. वह इंग्लैंड में 50 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं. इसके साथ ही उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके नाम 2018 में कार्डिफ में बतौर कप्तान 47 रन बनाने का कीर्तिमान था.

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भारत ने इंग्लैंड को दिया 190 रन का टारगेट

इंग्लैंड के खिलाफ़ पहले T20I मैच में कप्तान श्रेयस अय्यर (68) और अभिषेक शर्मा (59) की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत ने सात विकेट पर 189 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 200 रन का टारगेट रखा.

संजू सैमसन और ईशान किशन के जल्दी आउट होने के बाद भारत का स्कोर एक समय दो विकेट पर छह रन हो गया था, लेकिन इसके बाद अय्यर और अभिषेक ने तीसरे विकेट के लिए 82 रनों की मज़बूत साझेदारी की. अय्यर ने 47 गेंदों में छह चौकों और एक छक्के की मदद से 68 रन बनाए और भारत के T20I कप्तान के तौर पर अपना पहला अर्धशतक जड़ा, जबकि अभिषेक ने 24 गेंदों में छह चौकों और चार छक्कों की मदद से 59 रन बनाए. शिवम दुबे ने पारी के आखिर में नाबाद 42 रनों (21 बॉल) की अहम पारी खेली.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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