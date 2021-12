अनुभवी भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारत के टेस्ट बल्लेबाजी क्रम में अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) की जगह युवा भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को मौका देने की बात कही।

अय्यर को पिछले हफ्ते न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच के लिए कानपुर डेब्यू करने का मौका मिला था। जहां उन्होंने पहली पारी में 105 और दूसरी पारी में 65 रन बनाए।

दूसरी ओर, रहाणे ने केवल 35 और 4 रन बनाए, जिसमें उनके करियर की बल्लेबाजी औसत 39.01 तक गिर गई। जिसके बाद रहाणे को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए एक मामूली बाएं हैमस्ट्रिंग तनाव के कारण आराम दिया गया ताकि कप्तान विराट कोहली की टीम में वापसी हो सके।

I think shreyes Iyer ready to fill the slot https://t.co/PmlBNfJ5i7 pic.twitter.com/My93EZqlep

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 4, 2021