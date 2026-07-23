Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

श्रेयस अय्यर के नाम दर्ज हुआ सबसे बड़ा रिकॉर्ड, पीछे छूटे महेंद्र सिंह धोनी

श्रेयस अय्यर ने भले ही बतौर कप्तान सभी मैचों में टॉस जीता है, मगर उन्हें अब भी पहली जीत का इंतजार है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 23, 2026, 04:59 PM IST

Published On Jul 23, 2026, 04:59 PM IST

Last UpdatedJul 23, 2026, 04:59 PM IST

Shreyas iyer

Shreyas iyer

Shreyas Iyer Record: भारत के टी-20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी-20 मैच में बड़ा कीर्तिमान बनाया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी-20 मैच में श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. श्रेयस अय्यर लगातार आठ टी-20 मैच में टॉस जीतने वाले भारत के पहले कप्तान बन गए हैं.

श्रेयस अय्यर ने हरारे स्पोर्ट्स ग्राउंड में टॉस जीतते ही महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. महेंद्र सिंह धोनी के नाम इससे पहले लगातार सात टी-20 मैच में टॉस जीतने का रिकॉर्ड था.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

T20I में लगातार सबसे ज़्यादा टॉस जीतने वाले भारतीय कप्तान:

8* – श्रेयस अय्यर (जून 2026 – जुलाई 2026)*

7 – एमएस धोनी (मई 2010 – फरवरी 2012)

6 – विराट कोहली (अगस्त 2019 – दिसंबर 2019)

5 – रोहित शर्मा (फरवरी 2020 – फरवरी 2022)

5 – एमएस धोनी (सितंबर 2007)

आरोन फिंच- हैरी ब्रूक की बराबरी

श्रेयस अय्यर पुरुषों के T20I इतिहास में संयुक्त रुप से तीसरे ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने कप्तान के तौर पर अपने शुरुआती आठों मैचों में टॉस जीता है. आरोन फिंच और हैरी ब्रूक के नाम भी लगातार आठ टॉस जीतने का रिकॉर्ड है. डैरेन सैमी टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा टॉस जीतने के मामले में टॉप पर हैं. उन्होंने लगातार 10 टॉस जीते हैं.

T20I में लगातार सबसे ज़्यादा टॉस जीतने वाले कप्तान (FM टीमें)

10 – डैरेन सैमी (वेस्ट इंडीज़, 2015-2016)
9 – सलमान आगा (पाकिस्तान, 2025-2026)
8 – हैरी ब्रूक (इंग्लैंड, 2025-2026)
8 – एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया, 2022)
8 – श्रेयस अय्यर (भारत, 2026)

बतौर कप्तान पहली जीत का इंतजार

श्रेयस अय्यर ने भले ही बतौर कप्तान सभी मैचों में टॉस जीता है, मगर उन्हें अब भी पहली जीत का इंतजार है. श्रेयस अय्यर ने लगातार छह मैच गंवाए हैं. अय्यर की कप्तानी में इससे पहले भारत ने सात मुकाबले खेले थे, जिसमें टीम इंडिया को छह में हार मिली थी, जबकि एक मुकाबला रद्द हो गया था.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

कौन हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करने वाले अशोक शर्मा

कौन हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करने वाले अशोक शर्मा
जिम्बाब्वे को लगा बड़ा झटका, भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुए मिल्टन शुम्बा

जिम्बाब्वे को लगा बड़ा झटका, भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुए मिल्टन शुम्बा
IND vs ZIM 1st T20I Live: जिम्बाब्वे का दूसरा विकेट गिरा, बेन करन आउट

IND vs ZIM 1st T20I Live: जिम्बाब्वे का दूसरा विकेट गिरा, बेन करन आउट
वैभव सूर्यवंशी के लिए जिम्बाब्वे तैयार किया खास प्लान

वैभव सूर्यवंशी के लिए जिम्बाब्वे तैयार किया खास प्लान

Latest News

कौन हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करने वाले अशोक शर्मा
shreyas-iyer-161

श्रेयस अय्यर के नाम दर्ज हुआ सबसे बड़ा रिकॉर्ड, पीछे छूटे महेंद्र सिंह धोनी

milton-shumba

जिम्बाब्वे को लगा बड़ा झटका, भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुए मिल्टन शुम्बा
vaibhav-sooryavanshi-57

वैभव सूर्यवंशी के लिए जिम्बाब्वे तैयार किया खास प्लान
ind-vs-zim-12

IND vs ZIM 1st T20I Live: जिम्बाब्वे का दूसरा विकेट गिरा, बेन करन आउट
sa-20-schedule

SA20 Full Schedule: SA20 का शेड्यूल जारी, जानें कब से होगी शुरुआत, देखें पूरा शेड्यूल

Editor's Pick

Aakash Chopra Picked India Playing 11 for 1st T20I against Zimbabwe

दूबे की एंट्री, कौन बाहर, चोपड़ा ने चुनी पहले T20I के लिए अपनी प्लेइंग 11
abhishek sharma is the only batter to score hundred in india vs zimbabwe t20i

सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने लगाया है शतक, दो साल पहले डेब्यू सीरीज में किया था कारनामा
Eyes on Shreyas Iyer Captaincy in India vs Zimbabwe Series

अय्यर खोल पाएंगे अपना खाता, लक्ष्मण की रणनीति पर भी होगी नजर
Zimbabwe Announced Team for India T20 Series Sikandar Raza will be the Captain

भारत से भिड़ने के लिए जिम्बाब्वे टी-20 टीम का ऐलान, तफादजवा त्सिगा को मिला पहली बार मौका
काव्या मारन ने आखिर पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को क्यों खरीदा?

काव्या मारन ने आखिर पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को क्यों खरीदा?
On This Day in Cricket When Muttiah Muralitharan Completed 800 Test Wickets

On This Day In Cricket: जब मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 800 विकेट