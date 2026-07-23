श्रेयस अय्यर के नाम दर्ज हुआ सबसे बड़ा रिकॉर्ड, पीछे छूटे महेंद्र सिंह धोनी

श्रेयस अय्यर ने भले ही बतौर कप्तान सभी मैचों में टॉस जीता है, मगर उन्हें अब भी पहली जीत का इंतजार है.
Published On Jul 23, 2026, 04:59 PM IST
Last UpdatedJul 23, 2026, 04:59 PM IST
Shreyas iyer
Shreyas Iyer Record: भारत के टी-20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी-20 मैच में बड़ा कीर्तिमान बनाया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी-20 मैच में श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. श्रेयस अय्यर लगातार आठ टी-20 मैच में टॉस जीतने वाले भारत के पहले कप्तान बन गए हैं.
श्रेयस अय्यर ने हरारे स्पोर्ट्स ग्राउंड में टॉस जीतते ही महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. महेंद्र सिंह धोनी के नाम इससे पहले लगातार सात टी-20 मैच में टॉस जीतने का रिकॉर्ड था.
8* – श्रेयस अय्यर (जून 2026 – जुलाई 2026)*
7 – एमएस धोनी (मई 2010 – फरवरी 2012)
6 – विराट कोहली (अगस्त 2019 – दिसंबर 2019)
5 – रोहित शर्मा (फरवरी 2020 – फरवरी 2022)
5 – एमएस धोनी (सितंबर 2007)
श्रेयस अय्यर पुरुषों के T20I इतिहास में संयुक्त रुप से तीसरे ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने कप्तान के तौर पर अपने शुरुआती आठों मैचों में टॉस जीता है. आरोन फिंच और हैरी ब्रूक के नाम भी लगातार आठ टॉस जीतने का रिकॉर्ड है. डैरेन सैमी टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा टॉस जीतने के मामले में टॉप पर हैं. उन्होंने लगातार 10 टॉस जीते हैं.
10 – डैरेन सैमी (वेस्ट इंडीज़, 2015-2016)
9 – सलमान आगा (पाकिस्तान, 2025-2026)
8 – हैरी ब्रूक (इंग्लैंड, 2025-2026)
8 – एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया, 2022)
8 – श्रेयस अय्यर (भारत, 2026)
श्रेयस अय्यर ने भले ही बतौर कप्तान सभी मैचों में टॉस जीता है, मगर उन्हें अब भी पहली जीत का इंतजार है. श्रेयस अय्यर ने लगातार छह मैच गंवाए हैं. अय्यर की कप्तानी में इससे पहले भारत ने सात मुकाबले खेले थे, जिसमें टीम इंडिया को छह में हार मिली थी, जबकि एक मुकाबला रद्द हो गया था.