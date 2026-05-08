Shreyas Iyer Likely to Replace Suryakumar Yadav for India T20I Captain: Report

क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सूर्यकुमार यादव को भारत की टी20 टीम की कप्तानी से हटाने का इरादा कर लिया है. और आईपीएल 2026 के बाद जब राष्ट्रीय टीम के कार्यक्रम का ऐलान होगा तब सूर्या टीम की अगुआई नहीं करेंगे. अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्सऑफइंडिया.कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक सिलेक्टर्स अब सूर्या के खराब फॉर्म से खुश नहीं हैं. उनका सब्र जवाब दे चुका है. और अब आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम में नए प्रयोग करना चाहते हैं. भारतीय टी20 सेटअप में श्रेयस अय्यर की वापसी हो सकती है. उन्हें टी20 टीम का कप्तान बनाया जा सकता है.

भारतीय टीम का टी20 कैलेंडर काफी व्यस्त है. टीम को 2028 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है. और उसी साल लॉस ऐंजेलिस में ओलिंपिक भी खेला जाना है. पहली बार ओलिंपिक में टी20 क्रिकेट भी खेला जाएगा. इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि बतौर कप्तान अब सूर्या के नाम पर विचार नहीं जाएगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या उन्हें अब सिर्फ बतौर बल्लेबाज टीम में रखा जाएगा. हालांकि सूर्या कई बार खुलकर कप्तानी करते रहने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं. लेकिन बल्लेबाजी की उनकी फॉर्म वाकई अच्छी नहीं है.

Add Cricket Country as a Preferred Source

भारत ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप जीता. लेकिन बल्ले से सूर्या का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था. उन्होंने 9 पारियों में सिर्फ 242 रन बनाए थे. इसमें से 84 तो संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ आए थे. इसके अलावा वह टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए थे.

जुलाई 2024 में कप्तान बनने से पहले सूर्या का बल्लेबाजी औसत 43.60 का था. वहीं कप्तान बनने के बाद यह कम होकर 25.88 का हो गया है. उनका स्ट्राइक-रेट भी 168.75 से घटकर 152.03 का रह गया है. सूर्या ने कप्तान न रहते हुए चार शतक लगाए हैं जबकि कप्तान बनने के बाद वह कोई शतक नहीं लगा पाए हैं.

more to follow…