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Shreyas Iyer Record: कप्तानी में श्रेयस अय्यर का बड़ा कारनामा, धोनी और रोहित के क्लब में जुड़ा नाम

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बड़ा कारनामा अपने नाम कर लिया. वो एमएस धोनी और रोहित शर्मा की खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं. बतौर कप्तान टी20 में लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने के मामले में अय्यर तीसरे पायदान पर आ गए हैं.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 07, 2026, 11:25 PM IST

Published On Jul 07, 2026, 11:25 PM IST

Last UpdatedJul 07, 2026, 11:25 PM IST

इंग्लैंड और भारत के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला ट्रेंट ब्रिज में खेला जा रहा है. जिसमें भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसी के साथ ही अय्यर का नाम एक खास लिस्ट में जुड़ गया. जिसमें दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा का नाम दर्ज है. वो टी20 प्रारुप में लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने के मामले में संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं. बतौर टी20 कप्तान अबतक एक भी मुकाबले में अय्यर टॉस नहीं हारे हैं.

धोनी और रोहित के क्लब में शामिल हुए अय्यर

भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर है. जिन्होंने मई 2010 से फरवरी 2012 के बीच 7 मुकाबलों में ऐसा किया था. वहीं, विराट कोहली अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 के बीच 6 टॉस जीते.

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रोहित शर्मा (फरवरी 2020 – फरवरी 2022), एमएस धोनी (सितंबर 2007) और श्रेयस अय्यर (जून 2026 – जुलाई 2026) लगातार 5-5 टॉस जीतने के साथ संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर हैं. श्रेयस अय्यर को सूर्यकुमार यादव के स्थान पर भारत की टी20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. अय्यर बतौर कप्तान अब तक सभी 5 टी20 मुकाबले में टॉस जीते हैं, लेकिन भारत को एक भी मुकाबला जिता नहीं सके.

बतौर कप्तान अपनी पहली जीत के तलाश में हैं श्रेयस

श्रेयस अय्यर ने पहली बार आयरलैंड के खिलाफ इस टीम का जिम्मा संभाला. टीम इंडिया ने सीरीज का पहला मुकाबला 34 रन से गंवाया. जिसके बाद अगले मैच में 1 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा. जबकि अगले मैच में मेजबान इंग्लैंड टीम ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी.

नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में मंगलवार को 5 मुकाबलों की सीरीज के तीसरे टी20 मैच में कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. स्पिनर रवि बिश्नोई को बाहर कर तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को टीम में शामिल किया. इंग्लैंड की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ. इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे मैच में कप्तान अय्यर अपनी पहली जीत के तलाश में हैं.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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