'बतौर कप्तान पहला खिताब जीतना...', सीरीज जीत के बाद इमोशनल हुए कप्तान श्रेयस अय्यर

भारत ने जिम्बाब्वे को 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से हारा दिया. इसके साथ ही श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान पहली टी20 सीरीज अपने नाम कर ली. जिसपर अय्यर काफी भावुक हो गए. उन्होंने मैच के बाद कहा कि यह एक खास पल होने वाला है.
Published On Jul 26, 2026, 10:54 PM IST
Last UpdatedJul 26, 2026, 10:54 PM IST
टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को अपना नया टी20 कप्तान चुना. अय्यर की कप्तानी में भारत को आयरलैंड और इंग्लैंड में सीरीज गंवानी पड़ी. इसके बाद टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलने हरारे पहुंची. जहां पर भारत ने बड़ी आसानी से टी20 सीरीज 3-0 से जीत ली. बतौर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर की यह पहली सीरीज जीत है. अय्यर ने इस जीत को खास बताया है. साथ ही उन्होंने सीरीज में युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ की है.
भारत के नए टी20 कप्तान बनाने के बाद श्रेयस अय्यर को जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में पहली बार जीत मिली. सीरीज जीत के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा कि हमने देखा कि खिलाड़ी कितने निडर हैं, ये युवा खिलाड़ियों का एक ग्रुप हैं. जो मैदान पर जबरदस्त ऊर्जा और इरादा दिखा रहे हैं, खासकर जब आप लगातार दो गेम खेलते हैं. एक कप्तान और एक टीम के तौर पर मुझे ऐसी ऊर्जा की जरूरत होती है. वे आज भी लगातार दो गेम में ऐसा ही कर सकते हैं. हां, जिम्बाब्वे में सीरीज जीतना मेरे लिए एक खास एहसास है. यह एक खास पल होने वाला है.
अय्यर ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) जैसे टूर्नामेंट के जरिए खिलाड़ियों को मिलने वाले बड़े हाई-लेवल एक्सपोजर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अनुभव के आधार पर मैंने उन सबके बराबर ही मैच खेले हैं. कई खिलाड़ी हैं जिनके पास जबरदस्त अनुभव है क्योंकि आजकल वे आईपीएल में भी खेलते हैं.
श्रेयस अय्यर ने टीम के भविष्य की चुनौतियों के लिए निरंतरता और हिम्मत बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया. भारतीय कप्तान ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो भारत व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा भी कर सकता है और सितंबर में तीन टी20 अफगानिस्तान के खिलाफ भी हो सकते हैं. भारत का अगला व्हाइट-बॉल असाइनमेंट तीन वनडे और पांच टी20 का वेस्टइंडीज के खिलाफ है. इसके बाद जापान के ऐची-नागोया में एशियन गेम्स होंगे.