भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मुंबई के वर्ली इलाके में एक प्रॉपर्टी किराये पर ली है. इस प्रॉपर्टी का महीने का किराया 18.50 लाख रुपये है. रीयल एस्टेट कन्सलटेंसी फर्म ‘स्क्वेअर यार्ड’ ने रजिस्ट्रेशन दस्तावेज रीव्यू करने के बाद यह जानकारी दी है.

इसी महीने जून 2026 में इसकी आधिकारिक रजिस्ट्रेशन करवाया गया है. इंस्पेक्टर जर्नल ऑप रजिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी मुहैया करवाई गई है.

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वर्ली के लग्जरी रेजिडेंशल टावर एरटेसिया में स्थित इस प्रॉपर्टी को काफी महंगा माना जा रहा है. यह अपार्टमेंट 360 वर्गम मीटर में बना हुआ है. अगर आप फुट का हिसाब लगाएं तो यह करीब 3875 वर्ग फुट बैठता है.

किराये के एग्रीमेंट के दस्तावेजों को देखें तो इसमें साफ है कि श्रेयस अय्यर को अपार्टमेंट के साथ ही चार गाड़ियों की पार्किंग का भी अधिकार मिला है. इसी से पता चलता है कि यह प्रॉपर्टी कितनी खास और लग्जरी है.

श्रेयस अय्यर ने इस प्रॉपर्टी के लिए 74 लाख रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया है. और साथ ही 1.84 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी दी गई है. और 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया गया है.

स्क्वेअर यार्ड का आकलन कहता है कि इस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट 36 महीने के लिए करवाया गया है. और हर साल किराया करीब 7 फीसदी की दर से बढ़ेगा.

यानी पहले साल जहां किराया 18.50 लाख रुपये महीना होगा और दूसरे साल 19.79 लाख रुपये वहीं आखिरी साल यह बढ़कर 21.18 लाख रुपये के करीब पहुंच चुका होगा. यानी तीन साल में करीब 7 करोड़ 14 लाख रुपये के करीब किराया दे चुके होंगे.

क्रिकेट की बात करें तो अय्यर को हाल ही में भारत की टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है. उनकी कप्तानी में भारतीय टीम सबसे पहले आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा करेगी. मिडल ऑर्डर के इस बल्लेबाज को अगले वर्ल्ड कप और ओलिंपिक की योजना को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है.

अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने साल 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता था. इसके बाद साल 2025 में पंजाब किंग्स की टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था. इस साल के आईपीएल में पंजाब किंग्स ने शुरुआत तो बहुत अच्छी की लेकिन टीम इस लय को कायम नहीं रख सकी. टीम ने पहले सात में से कोई मैच नहीं गंवाया था लेकिन इसके बाद उसे लगातार छह मैच में हार मिली. आखिर में पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच सकी.