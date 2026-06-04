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श्रेयस अय्यर ही होंगे टीम इंडिया के अगले टी20 कप्तान, उपकप्तान के तौर पर भी नया नाम आएगा सामने: रिपोर्ट

श्रेयस अय्यर भारतीय टी20 के अगले टी20 कप्तान होंगे. ऐसा एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सिलेक्टर्स सूर्यकुमार यादव के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 04, 2026, 10:14 AM IST

Published On Jun 04, 2026, 10:14 AM IST

Last UpdatedJun 04, 2026, 10:14 AM IST

shreyas iyer set be india new t20i captain

श्रेयस अय्यर होंगे टीम इंडिया के अगले टी20 कप्तान

नई दिल्ली: श्रेयस अय्यर का भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनना तय हो गया है. आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए अय्यर को टीम इंडिया की कमान सौंपी जा सकती है. वहीं तिलक वर्मा को अक्षर पटेल की जगह उपकप्तान बनाया जाएगा. हिन्दी अखबार दैनिक जागरण की रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के चंद महीने बाद ही सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटा दिया जाएगा. और गुरुवार, 4 जून को बीसीसीआई की एपेक्स बैठक में सूर्यकुमार यादव को इस बात की जानकारी दे दी जाएगी. ऑनलाइन होने वाली इस बैठक में कप्तानी के मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी.

BCCI की बैठक में फैसला होगा या सुनाया जाएगा?

बड़ा सवाल यह है कि क्या बैठक में श्रेयस अय्यर को अगला टी20 इंटरनेशनल कप्तान बनाए जाने पर चर्चा होगी या यह फैसला पहले ही लिया जा चुका है. अब अगर रिपोर्ट की मानें तो अय्यर को सूर्यकुमार यादव का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है. और इस बैठक में इसे सुनाया जाएगा. हालांकि पहले इस तरह की भी खबरें आती रही हैं कि अय्यर के अलावा कुछ और नामों पर भी बातचीत हो सकती है.

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गंभीर चाहते थे संजू सैमसन बनें कप्तान, लेकिन सिलेक्टर्स के मन में क्या सवाल?

इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच, गौतम गंभीर चाहते थे कि संजू सैमसन कप्तान बनें. लेकिन बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता इस बात से सहमत नजर नहीं आए. चयन समिति के कुछ अन्य सदस्य भी गंभीर की राय से असहमत थे. संशय बस इसी बात का था कि संजू सैमसन के प्रदर्शन में निरंतरता नहीं है.

संजू सैमसन का T20I में कैसा है रिकॉर्ड?

मैचपारीरनऔसतस्ट्राइक-रेट
6254139928.55156.83

अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि हालांकि सैमसन ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई लेकिन कई सिलेक्टर उन्हें कप्तानी का दीर्घकालिक विकल्प के तौर पर नहीं देखते. इसके साथ ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए सैमसन पर विश्वास करने को लेकर वे जल्दबाजी मानते हैं.

श्रेयस अय्यर का दावा क्यों है मजबूत?

बात अगर अय्यर की करें तो वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं थे. लेकिन 2025 के आईपीएल में उनकी कप्तानी में पंजाब किंग्स ने आईपीएल के फाइनल तक का सफर तय किया था. हालांकि वहां उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा था. आईपीएल 2026 में श्रेयस अय्यर की टीम ने अच्छी शुरुआत की थी लेकिन फर्स्ट-हाफ के बाद टीम पूरी तरह से पटरी से उतरी गई थी और आखिर में वह प्लेऑफ के लिए क्वॉलिफाइ नहीं कर पाई.

श्रेयस अय्यर का T20I में कैसा है रिकॉर्ड?

मैचपारीरनऔसतस्ट्राइक-रेट
5147110430.66136.12

कैसा रहा था श्रेयस अय्यर का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन?

श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2026 में बहुत अच्छा खेल दिखाया था. उन्होंने 14 मैचों में 498 रन बनाए थे. उनका स्ट्राइक-रेट 168.81 का रहा था. इस सीजन उन्होंने पांच सेंचुरी और एक हाफ-सेंचुरी लगाई थी. और खबरों की मानें तो वह भारतीय टीम में नंबर चार पर सूर्यकुमार यादव की जगह ले सकते हैं.

IPL 2025 और 2026 में कैसा रहा श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन?

सीजनमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक-रेट
2025171760450.33175.07
2026141349855.33168.81

रजत पाटीदार का क्या होगा?

रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रदर्शन कमाल रहा. टीम ने लगातार दो बार आईपीएल का खिताब जीता. बल्ले से भी उन्होंने कमाल का खेल दिखाया. लेकिन इसके बाद भी खबरों की मानें तो उनके नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई थी. और शायद टी20 टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़े. पाटीदार ने भारत के लिए तीन टेस्ट और एक वनडे इंटरनेशनल खेला है लेकिन टी20 इंटरनेशनल में अभी उन्हें मौका नहीं मिला है.

रजत पाटीदार का IPL 2025 और 2026 में कैसा रहा प्रदर्शन?

सीजनमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक-रेट
2025151431224.00143.77
2026151450141.75192.69

भारत के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे का शेड्यूल

भारतीय टीम को इस महीने के अंत में अपने यूरोप के दौरे पर जाना है. पहले टीम इंडिया आयरलैंड में दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी और उसके बाद उसे इंग्लैंड में पांच टी20 इंटरनेशनल और तीन वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. आयरलैंड में भारत के दो मैच 26 और 28 जून को खेले जाएंगे. वहीं इंग्लैंड में टीम इंडिया एक जुलाई से 19 जुलाई के बीच सीमित ओवरों की सीरीज खेलेगी. 1 से 11 जुलाई के बीच टी20 होंगे. और 14 से 19 के बीच वनडे सीरीज होगी. विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे सीरीज में खेलते हुए दिख सकते हैं.

भारत का इंग्लैंड दौरा

मैचतारीखमैदान
पहला T20I1 जुलाई, 2026चेस्टर-ली-स्ट्रीट
दूसरा T20I4 जुलाई, 2026मैनचेस्टर
तीसरा T20I7 जुलाई, 2026ब्रिस्टल
चौथा T20I9 जुलाई, 2026नॉटिंगम
पांचवां T20I11 जुलाई, 2026साउथैम्पटन
पहला ODI14 जुलाई, 2026बर्मिंगम
दूसरा ODI16 जुलाई, 2026कार्डिफ
तीसरा ODI19 जुलाई, 2026लॉर्ड्स, लंदन
Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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