श्रेयस अय्यर भारतीय टी20 के अगले टी20 कप्तान होंगे. ऐसा एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सिलेक्टर्स सूर्यकुमार यादव के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं.
Published On Jun 04, 2026, 10:14 AM IST
Last UpdatedJun 04, 2026, 10:14 AM IST
श्रेयस अय्यर होंगे टीम इंडिया के अगले टी20 कप्तान
नई दिल्ली: श्रेयस अय्यर का भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनना तय हो गया है. आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए अय्यर को टीम इंडिया की कमान सौंपी जा सकती है. वहीं तिलक वर्मा को अक्षर पटेल की जगह उपकप्तान बनाया जाएगा. हिन्दी अखबार दैनिक जागरण की रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के चंद महीने बाद ही सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटा दिया जाएगा. और गुरुवार, 4 जून को बीसीसीआई की एपेक्स बैठक में सूर्यकुमार यादव को इस बात की जानकारी दे दी जाएगी. ऑनलाइन होने वाली इस बैठक में कप्तानी के मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी.
बड़ा सवाल यह है कि क्या बैठक में श्रेयस अय्यर को अगला टी20 इंटरनेशनल कप्तान बनाए जाने पर चर्चा होगी या यह फैसला पहले ही लिया जा चुका है. अब अगर रिपोर्ट की मानें तो अय्यर को सूर्यकुमार यादव का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है. और इस बैठक में इसे सुनाया जाएगा. हालांकि पहले इस तरह की भी खबरें आती रही हैं कि अय्यर के अलावा कुछ और नामों पर भी बातचीत हो सकती है.
इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच, गौतम गंभीर चाहते थे कि संजू सैमसन कप्तान बनें. लेकिन बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता इस बात से सहमत नजर नहीं आए. चयन समिति के कुछ अन्य सदस्य भी गंभीर की राय से असहमत थे. संशय बस इसी बात का था कि संजू सैमसन के प्रदर्शन में निरंतरता नहीं है.
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक-रेट
|62
|54
|1399
|28.55
|156.83
अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि हालांकि सैमसन ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई लेकिन कई सिलेक्टर उन्हें कप्तानी का दीर्घकालिक विकल्प के तौर पर नहीं देखते. इसके साथ ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए सैमसन पर विश्वास करने को लेकर वे जल्दबाजी मानते हैं.
बात अगर अय्यर की करें तो वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं थे. लेकिन 2025 के आईपीएल में उनकी कप्तानी में पंजाब किंग्स ने आईपीएल के फाइनल तक का सफर तय किया था. हालांकि वहां उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा था. आईपीएल 2026 में श्रेयस अय्यर की टीम ने अच्छी शुरुआत की थी लेकिन फर्स्ट-हाफ के बाद टीम पूरी तरह से पटरी से उतरी गई थी और आखिर में वह प्लेऑफ के लिए क्वॉलिफाइ नहीं कर पाई.
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक-रेट
|51
|47
|1104
|30.66
|136.12
श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2026 में बहुत अच्छा खेल दिखाया था. उन्होंने 14 मैचों में 498 रन बनाए थे. उनका स्ट्राइक-रेट 168.81 का रहा था. इस सीजन उन्होंने पांच सेंचुरी और एक हाफ-सेंचुरी लगाई थी. और खबरों की मानें तो वह भारतीय टीम में नंबर चार पर सूर्यकुमार यादव की जगह ले सकते हैं.
|सीजन
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक-रेट
|2025
|17
|17
|604
|50.33
|175.07
|2026
|14
|13
|498
|55.33
|168.81
रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रदर्शन कमाल रहा. टीम ने लगातार दो बार आईपीएल का खिताब जीता. बल्ले से भी उन्होंने कमाल का खेल दिखाया. लेकिन इसके बाद भी खबरों की मानें तो उनके नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई थी. और शायद टी20 टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़े. पाटीदार ने भारत के लिए तीन टेस्ट और एक वनडे इंटरनेशनल खेला है लेकिन टी20 इंटरनेशनल में अभी उन्हें मौका नहीं मिला है.
|सीजन
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक-रेट
|2025
|15
|14
|312
|24.00
|143.77
|2026
|15
|14
|501
|41.75
|192.69
भारतीय टीम को इस महीने के अंत में अपने यूरोप के दौरे पर जाना है. पहले टीम इंडिया आयरलैंड में दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी और उसके बाद उसे इंग्लैंड में पांच टी20 इंटरनेशनल और तीन वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. आयरलैंड में भारत के दो मैच 26 और 28 जून को खेले जाएंगे. वहीं इंग्लैंड में टीम इंडिया एक जुलाई से 19 जुलाई के बीच सीमित ओवरों की सीरीज खेलेगी. 1 से 11 जुलाई के बीच टी20 होंगे. और 14 से 19 के बीच वनडे सीरीज होगी. विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे सीरीज में खेलते हुए दिख सकते हैं.
|मैच
|तारीख
|मैदान
|पहला T20I
|1 जुलाई, 2026
|चेस्टर-ली-स्ट्रीट
|दूसरा T20I
|4 जुलाई, 2026
|मैनचेस्टर
|तीसरा T20I
|7 जुलाई, 2026
|ब्रिस्टल
|चौथा T20I
|9 जुलाई, 2026
|नॉटिंगम
|पांचवां T20I
|11 जुलाई, 2026
|साउथैम्पटन
|पहला ODI
|14 जुलाई, 2026
|बर्मिंगम
|दूसरा ODI
|16 जुलाई, 2026
|कार्डिफ
|तीसरा ODI
|19 जुलाई, 2026
|लॉर्ड्स, लंदन