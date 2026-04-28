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ताने से मिली प्रेरणा, श्रेयस अय्यर ने दूर की सबसे बड़ी कमजोरी, अब मचा रहे हैं धमाल

अय्यर ने कहा कि जब मैं बैटिंग करने जाता हूं और उस शुरुआत का फायदा उठाता हूं, तो मेरे अंदर से एक तरह का आत्मविश्वास आता है कि अगर उन्होंने अच्छी शुरुआत दी है, तो मैं वहां से आसानी से मैच को आगे बढ़ा सकता हूं

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 28, 2026, 04:47 PM IST

Published On Apr 28, 2026, 04:47 PM IST

Last UpdatedApr 28, 2026, 04:47 PM IST

Shreyas Iyer

Shreyas Iyer

आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की टीम का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है. कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में टीम ने अब तक इस सीजन एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है. कप्तान श्रेयस अय्यर भी बल्ले से भी शानदार फॉर्म में हैं और वह टीम के लिए मैच विनर बनकर उभरे हैं. श्रेयस अय्यर ने एक शो में अपनी कमजोरी और दमदार वापसी को लेकर खुलासा किया है.

श्रेयस अय्यर ने जियोस्टार के शो ‘बिलीव’ पर इरफान पठान से बात करते हुए इंजरी से उबरने एक मजबूत मानसिकता बनाने और अपनी टीम के लिए मैच को फिनिश करने की जिम्मेदारी उठाने के बारे में विस्तार से बताया है. पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने उन लोगों को गलत साबित करने की अपनी लगातार कोशिश के बारे में बताया जो उन पर शक करते थे.

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“मेरे आस-पास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इस हालात में, तुम ऐसा नहीं कर सकत, यह नामुमकिन है, मुझे यह सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, एक क्रिकेटर के तौर पर, जो इतने ऊंचे स्तर पर खेल रहा हो, मैं यह बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता, तब मेरे मन में यह पक्का हो जाता है कि मुझे उन्हें गलत साबित करना ही है, चुनौती यह बन जाती है, मैं इस हालात में था, तो अब मैं और भी ज्यादा मजबूती से वापसी कैसे कर सकता हूं? मैं खुद को और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता हूं और उन्हें गलत साबित करने के लिए जितनी जल्दी हो सके मैदान पर लौटने की कोशिश करता हूं, यही सोच मुझे लगातार आगे बढ़ने की हिम्मत देती रहती है, खासकर चोट लगने के बाद.”

आप अपनी मानसिकता को किस तरह से ढालते हैं, यह मायने रखता है: अय्यर

उन्होंने कहा, जब मुझे पीठ में चोट लगी थी, तो कुछ लोगों ने कहा था कि मैं अब कभी भी पहले जैसा नहीं बन पाऊंगा, मैंने खुद से पूछा, ‘मैं वैसा क्यों नहीं बन सकता?’ चोट लगने के बाद आप अपनी मानसिकता को किस तरह से ढालते हैं, यह बहुत मायने रखता है, आप खुद तय करते हैं कि आपको किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज को नजरअंदाज करना है.

खुद से बात करना बहुत मायने रखता है: अय्यर

श्रेयस अय्यर ने कहा, एक क्रिकेटर के तौर पर समझदारी मैदान के बाहर सीखने से आती है, रिजेक्शन का सामना करने और मैच हारने से, बचपन में, अपने मैचों और चयन ट्रायल्स के दौरान, मुझे कई मुश्किल पलों का सामना करना पड़ा, उतार-चढ़ाव हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होते हैं, मेरा मानना ​​है कि आप मुश्किल समय से जितनी जल्दी उबरकर उसे पॉजिटिव चीजों में बदल लेते हैं, उतना ही बेहतर होता है, खुद से बात करना बहुत मायने रखता है, लोग हमेशा आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप खुद को कैसे संभालते हैं, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है, कभी-कभी मैं ऐसी किताबें पढ़ता हूं जिनसे मुझे अच्छा महसूस होता है.

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चीजों को जाने देना बहुत जरूरी है: अय्यर

उन्होंने कहा, चीजों को जाने देना बहुत जरूरी है, आप एक लक्ष्य तय करते हैं और उसे पाना चाहते हैं, लेकिन आपको खुद से यह भी कहना होगा कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो भी कोई बात नहीं, इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें, वरना, आप यही सोचते रहेंगे कि क्या गलत हुआ और और पीछे रह जाएंगे. उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां मुझे एहसास हुआ कि भले ही मैं कोई खास लक्ष्य हासिल न कर पाऊं, तो भी कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते हैं और कुछ और हासिल करने की कोशिश करते हैं.

मैं नॉट आउट रहना चाहता हूं और मैच खत्म करना चाहता हूं: अय्यर

मैच खत्म करने के अपने तरीके के बारे में उन्होंने कहा, मैं नॉट आउट रहना चाहता हूं और मैच खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मैच खत्म करने का मजा ही कुछ और होता है, मैं खुद से कहता हूं कि मैं आखिर तक जितना ज्यादा देर तक टिका रहूंगा, जीतने के मौके उतने ही बढ़ जाएंगे, और टीम को भी फायदा होगा. इसके साथ ही, युवा खिलाड़ियों और ओपनर्स का योगदान भी बहुत जरूरी है, जिन्होंने हमें शानदार शुरुआत दी है, खासकर तब जब हम 200 से ज्यादा के स्कोर का पीछा कर रहे होते हैं, अगर आप उन मैचों को देखें जो हमने इस साल और पिछले सीजन में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए एक मजबूत नींव रखी थी.

अय्यर ने कहा कि जब मैं बैटिंग करने जाता हूं और उस शुरुआत का फायदा उठाता हूं, तो मेरे अंदर से एक तरह का आत्मविश्वास आता है कि अगर उन्होंने अच्छी शुरुआत दी है, तो मैं वहां से आसानी से मैच को आगे बढ़ा सकता हूं, अगर उन्होंने अच्छी शुरुआत नहीं भी दी, तो भी मुझे अपने मन में एक अलग ही सिचुएशन बनानी पड़ती है.

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लोगों के ताने से मुझे प्रेरित किया: अय्यर

अपनी शॉर्ट-बॉल की कमजोरी को दूर करने पर श्रेयस ने कहा, लोगों ने कहा था कि मैं अपनी शॉर्ट-बॉल की समस्या कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा, इस बात ने मुझे और ज्यादा प्रेरित किया, मैं अच्छा प्रदर्शन करके उन्हें गलत साबित करना चाहता था, इसलिए, मैंने इस पर बहुत मेहनत की. पहले, मैं बस एक रन लेता था या गेंद को नीचे रखने की कोशिश करता था, लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है, अगर मुझे अपनी जोन में कोई शॉर्ट-बॉल दिखती है, तो मैं उसे छक्के के लिए मारता हूं, मैं प्रवीण आमरे के साथ काम करता हूं, मैं बचपन से ही उनके साथ हूं, मैं अभिषेक नायर जैसे कोचों से भी बात करता हूं, हम आपस में विचार-विमर्श करते हैं.

मैं किसी तय पैटर्न को फॉलो नहीं करता: अय्यर

उन्होंने कहा, अपने बल्लेबाजी अभ्यास के दौरान अब मैं लगभग 50 ओवर खेलने और 300 से ज्यादा गेंदों का सामना करने की कोशिश करता हूं, इससे मुझे यह समझने में मदद मिलती है कि मेरे लिए क्या सही है, मैं किसी तय पैटर्न को फॉलो नहीं करता, मैं पिच पर खुद को ज्यादा समय देता हूं और असली गेंदबाजों का सामना करता हूं, न कि सिर्फ साइडआर्म थ्रो का, मैं जितने ज्यादा गेंदबाजों का सामना करता हूं, मेरा मूवमेंट उतना ही साफ होता जाता है, मैं एक लय बनाने पर ध्यान देता हूं.

अय्यर ने कहा कि गेंदबाज के गेंद फेंकने से ठीक पहले, मैं तेजी से अपनी सही पोजिशन में आने की कोशिश करता हूं, इससे एक प्रवाह बनता है, आपने एबी डिविलियर्स को ऐसा करते हुए जरूर देखा होगा, यहां तक कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में भी अपने शॉट्स खेलने से पहले वैसी ही लय होती है, मैं भी वैसा ही करने की कोशिश करता हूं.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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