नई दिल्ली: ब्रिस्टल में भारत इससे पहले कोई मैच नहीं हारा था. लेकिन गुरुवार को यह सिलसिला भी टूट गया. इंग्लैंड ने पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत को 9 विकेट से रौंद दिया. भारत ने इंग्लैंड को सिर्फ 159 रन का टारगेट दिया था जिसे उसने महज 13.5 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया. इसके साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई है. आयरलैंड से 0-2 से हारने के बाद भारत ने लगातार दूसरी सीरीज गंवाई है. हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर जाहिर तौर पर काफी निराश थे. उन्होंने एक बार फिर माना कि टीम ऐसा स्कोर नहीं हासिल कर सकी जिस पर कोई चुनौती पेश की जा सके.

मैच के बाद अय्यर ने हार के कारणों पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि आखिर क्या कमी रह गई. बल्लेबाजों की असफलता से लेकर गेंदबाजों द्वारा योजनाओं को पूरा न कर पाने की निराशा अय्यर की बातों में साफ नजर आई. उन्होंने कहा,

Add Cricket Country as a Preferred Source

‘यह निराशाजनक है. 158 पर्याप्त स्कोर नहीं था. और आखिर में हमने देखा कि उन्होंने इसे कितनी आसानी से हासिल कर लिया.’

गेंदबाजों की खामियों पर की बात

अय्यर ने इसके बाद गेंदबाजों की ओर से प्लान को पूरा न कर पाने की भी बात की. उन्होंने गेंदबाजों को सलाह देने पर कहा,

‘जब हम गेंदबाजी करने आए तो मैंने गेंदबाजों से कहा कि वे एक ही लेंथ पर गेदबाजी करें चूंकि मिडल स्टंप और लेग स्टंप के टॉप से गेंद को हिट करना मुश्किल था. मुझे लगता है कि हम अपनी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में नाकामयाब रहे. जब हमने रफ्तार कम करने या कुछ और करने की कोशिश की तो उन्होंने बांउड्री लगाईं.’

80 रन बनाकर भी खुश नहीं हैं अय्यर

भारतीय टीम की बल्लेबाजी इस दौरे पर एक बार फिर कुछ खास नहीं कर पाई. लेकिन अय्यर ने जरूर कप्तानी पारी खेली. उन्होंने 49 गेंद पर चार चौकों और पांच छक्कों की मदद से 80 रन बनाए. इस मैच में अय्यर भारतीय टीम की ओर से इकलौते बल्लेबाज रहे जो कुछ प्रभाव डाल सके.

अपने निजी प्रदर्शन पर अय्यर ने कहा,

‘मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूं लेकिन यह टीम की जीत में काम नहीं आया. तो, मैं जीत में योगदान देना चाहता हूं. यह बदलाव का दौर है और हम बहुत सी गलतियां करेंगे. कई युवा खिलाड़ी इन परिस्थितियों में पहली बार खेल रहे हैं. यह जानने के लिए कि हमें विदेशी परिस्थितियों में खुद को कैसे ढालना है, गलतियां करनी जरूरी हैं. जरूरी है यह भी है कि हम उनसे जल्दी सीखें.’

सीरीज का पांचवां और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 11 जुलाई शनिवार को साउथम्पटन में खेला जाएगा.

FAQ IND vs ENG, 4th T20I

Q भारत और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्टल में खेले गए टी20 का नतीजा क्या रहा?

A. ब्रिस्टल में खेले गए चौथे टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया.

Q2. भारत ने इंग्लैंड के सामने कितने रन का टारगेट रखा था?

A. भारतीय बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही. भारत ने इंग्लैंड को सिर्फ 159 रन का टारगेट दिया. जिसे इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में हासिल कर लिया.

Q3. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने हार की सबसे बड़ी वजह क्या बताई?

A. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने माना कि उनकी टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई. और 158 रन पर्याप्त स्कोर नहीं था.

Q4. श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजों के प्रदर्शन को लेकर क्या कहा?

A. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने यह भी कहा कि भारतीय गेंदबाज योजनाओं को लागू नहीं कर सके.

Q5. भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी टी20 कब खेला जाएगा?

A. सीरीज का पांचवां और आखिरी टी20 11 जुलाई को साउथम्पटन में खेला जाएगा.