फैंस हुए मायूस, पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने दी सफाई, जानिए क्यों वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला डेब्यू का मौका

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला. जिसकी उम्मीद दुनियाभर के क्रिकेट फैंस कर रहे थे. लेकिन वैभव को डेब्यू कैप नहीं मिली. जिसपर कप्तान श्रेयस अय्यर ने वजह का खुलासा किया है. बतौर भारतीय कप्तान अपना पहला मैच खेल रहे श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. वैभव को भारतीय टीम में डेब्यू के लिए अब कम-से-कम अगले मैच तक का इंतजार करना होगा.

वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं मिला डेब्यू करने का मौका

वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं देने के सवाल पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि वैभव एक शानदार खिलाड़ी है, लेकिन बदकिस्मती से नहीं खेल रहा है. हमारी टीम में अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इंडिया के लिए पिछली कुछ सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है. यही वजह है कि हम अपने उन ज्यादातर क्रिकेटरों का समर्थन कर रहे हैं, जो पूरे सीजन में बहुत शानदार रहे हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source

पहले टी20 में मौका न मिलना वैभव सूर्यवंशी के लिए निराशाजनक हो सकता है. डेब्यू कैप मिलते ही वह भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाते. वैभव इस मैच में सचिन तेंदुलकर का लगभग 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकते थे. हालांकि, वैभव के पास इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आगे मौके निश्चित रूप से मिलेंगे.

पिछले 1 साल में वैभव का रहा है शानदार रिकॉर्ड

वैभव ने पिछले 1 साल में हर स्तर पर और जहां भी मौके मिले हैं, शानदार प्रदर्शन किया है. आईपीएल 2025 से चर्चा में आए वैभव ने पिछले एक साल में इंडिया ए और इंडिया-19 के लिए दमदार पारियां खेली हैं और देश को अहम खिताब दिलाए हैं. आईपीएल 2026 में उनके दमदार प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय टीम में जगह दिलायी है.

आईपीएल 2026 में 15 साल के वैभव ने 16 मैचों की 16 पारियों में 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाते हुए 776 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप जीता था. इस दौरान वैभव ने 72 छक्के लगाए, जो एक सीजन का रिकॉर्ड है. इसी प्रदर्शन के बाद वैभव भारतीय टीम में जगह पाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने. अब भारतीय टीम में डेब्यू के लिए वैभव को कम से कम 28 जून तक का इंतजार करना होगा.