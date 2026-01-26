This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
IND vs NZ: अभी टीम के साथ बने रहेंगे श्रेयस अय्यर, क्या प्लेइंग इलेवन में मिलेगी जगह?
मुंबई: न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दौरान भारतीय टीम के सामने एक चुनौती पेश आई है. तिलक वर्मा टी20 सीरीज के बाकी दो मैचों से भी बाहर हो गए हैं. श्रेयस अय्यर बाकी मैचों के लिए भी टीम के साथ बने रहेंगे.
अय्यर को पहले तीन मैचों के लिए तिलक की जगह टीम में लिया गया था. उम्मीद की जा रही थी कि तिलक चौथे टी20 तक फिट होकर वापस आ जाएंगे, लेकिन अब तिलक न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी 2 टी20 मैचों से भी बाहर रहेंगे. इसलिए उनकी जगह टीम में शामिल किए गए श्रेयस अय्यर को बरकरार रखा गया है.
23 साल के तिलक वर्मा को इस महीने की शुरुआत में विजय हजारे ट्रॉफी के मैच के दौरान राजकोट में सर्जरी की जरूरत पड़ी थी. वह अभी बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं, उन्होंने रिहैब शुरू कर दिया है, और पूरी तरह फिट होने के बाद 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप के लिए मुंबई में टीम में शामिल होंगे.
बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ‘तिलक वर्मा ने शारीरिक प्रशिक्षण शुरू कर दिया है. बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने रिहैबिलिटेशन में वह लगातार बेहतर कर रहे हैं. उन्हें पूरी मैच फिटनेस हासिल करने के लिए और समय चाहिए होगा और वह चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी दो टी20 के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.’
बीसीसीआई ने कहा, ‘तिलक 3 फरवरी को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए इंडिया के वार्म-अप मैच से पहले मुंबई में स्क्वाड से जुड़ेंगे. पुरुष चयन समिति ने सिफारिश की है कि श्रेयस अय्यर बाकी मैचों के लिए तिलक वर्मा की जगह बने रहेंगे.’
श्रेयस अय्यर को तिलक वर्मा की जगह टी20 सीरीज में शामिल जरूर किया गया है, लेकिन उन्हें किसी भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला है. वह दिसंबर 2023 के बाद से भारत के लिए कोई टी20 मैच नहीं खेले हैं.
आखिरी 2 टी20 मैचों के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.
