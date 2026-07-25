Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

IND vs ZIM: सिक्का सही गिरा तो श्रेयस अय्यर तोड़ेंगे 88 साल पुराना रिकॉर्ड

श्रेयस अय्यर का बतौर कप्तान रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है. टीम ने उनकी कप्तानी में सिर्फ एक ही मैच जीता है. लेकिन शनिवार, 25 जुलाई को जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मैच में वह एक बड़ा कीर्तिमान बना सकते हैं. अय्यर की कप्तानी में भारत ने 8 मैच खेले हैं और एक बार भी वह टॉस नहीं हारे हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 25, 2026, 09:49 AM IST

Published On Jul 25, 2026, 09:49 AM IST

Last UpdatedJul 25, 2026, 09:49 AM IST

फोटो- BCCI x

श्रेयस अय्यर को आईपीएल में बतौर कप्तान अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया गया. हालांकि अभी तक भारत उनकी कप्तानी में सिर्फ एक ही मैच जीता है. अय्यर की कप्तानी में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा. आयरलैंड और फिर इंग्लैड में भारत को टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हार का सामना करना पड़ा.

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत की हार का यह सिलसिला टूटा. अय्यर की कप्तानी में भारत को भले ही सिर्फ एक ही जीत मिली हो लेकिन टॉस के मामले में वह बहुत भाग्यशाली रहे हैं. एक भी मैच में अय्यर टॉस नहीं हारे हैं. भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज सीरीज का दूसरा मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर खेला जाएगा. भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. अगर ऐसा होता है तो यह अय्यर की कप्तानी में पहली सीरीज होगी जो भारत जीतेगा. और इस मैच में अगर अय्यर टॉस भी जीत जाते हैं तो वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 88 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

अय्यर पुरुषों के T20I में पहले 8 मैचों में टॉस जीतने वाले पहले कप्तान हैं. इससे पहले बहामास के ग्रेगरी टेलर ने अपने पहले सात टॉस जीते थे. इससे पहले अपने पहले आठ इंटरनेशनल मैचों में सिर्फ एक ही कप्तान ने सभी टॉस जीते थे. अय्यर ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे कप्तान हैं. इंग्लैंड के वॉली हेमंड ने बतौर कप्तान अपने करियर के पहले 8 मैचों में टॉस जीता था. अगर अय्यर आज भी टॉस जीतते हैं तो वह बतौर कप्तान अपने पहले नौ मैचों में टॉस जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

इंग्लैंड ने 88 साल पहले इंग्लैंड के कप्तान के तौर पर सन 1938 में लगातार 8 टेस्ट मैचों में टॉस जीता था. अब 2026 में श्रेयस अय्यर 9 टॉस जीतने वाले पहले कप्तान बन सकते हैं.

पहले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को सात विकेट पर 125 रन पर रोक दिया था. भारतीय गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. इस बाद भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद पर हाफ सेंचुरी बनाकर भारत की जीत की बुनियाद रखी थी. वह भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हाफ सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने. भारत ने 14वें ओवर में ही मैच जीत लिया था.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

IND VS ZIM: बल्लेबाज मचाएंगे तहलका या गेंदबाज करेंगे कमाल, जानें कैसा रहेगा हरारे के पिच का हाल

IND VS ZIM: बल्लेबाज मचाएंगे तहलका या गेंदबाज करेंगे कमाल, जानें कैसा रहेगा हरारे के पिच का हाल

वो तीन शॉट्स ही बताता है कि... वैभव सूर्यवंशी पर आकाश चोपड़ा का बड़ा बयान

वो तीन शॉट्स ही बताता है कि... वैभव सूर्यवंशी पर आकाश चोपड़ा का बड़ा बयान

किसके लिए था खास सेलिब्रेशन ? वैभव सूर्यवंशी ने मैच के बाद खोला राज

किसके लिए था खास सेलिब्रेशन ? वैभव सूर्यवंशी ने मैच के बाद खोला राज

काफी कम उम्र में बहुत कुछ झेलना पड़ा... भारत को जीत दिलाने वाले मयंक यादव का छलका दर्द

काफी कम उम्र में बहुत कुछ झेलना पड़ा... भारत को जीत दिलाने वाले मयंक यादव का छलका दर्द

Latest News

joe-root-74

जो रूट को दोबारा मिल सकती है इंग्लैंड की टेस्ट कप्तानी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

ind-vs-zim-i

IND VS ZIM: बल्लेबाज मचाएंगे तहलका या गेंदबाज करेंगे कमाल, जानें कैसा रहेगा हरारे के पिच का हाल

mohammad-nabi-19

मोहम्मद नबी की छुट्टी, आयरलैंड वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान
west-indies-test-team-7

वेस्टइंडीज के स्टार खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने से किया इनकार
akash-chopra-on-vaibhav-sooryavanshi

वो तीन शॉट्स ही बताता है कि... वैभव सूर्यवंशी पर आकाश चोपड़ा का बड़ा बयान

ind-vs-zim-2nd-t20i

IND vs ZIM : टीवी और मोबाइल पर कैसे देखें भारत-जिम्बाब्वे दूसरा टी20? जानें टेलीकास्ट की पूरी जानकारी

Editor's Pick

Aakash Chopra Picked India Playing 11 for 1st T20I against Zimbabwe

दूबे की एंट्री, कौन बाहर, चोपड़ा ने चुनी पहले T20I के लिए अपनी प्लेइंग 11
abhishek sharma is the only batter to score hundred in india vs zimbabwe t20i

सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने लगाया है शतक, दो साल पहले डेब्यू सीरीज में किया था कारनामा
Eyes on Shreyas Iyer Captaincy in India vs Zimbabwe Series

अय्यर खोल पाएंगे अपना खाता, लक्ष्मण की रणनीति पर भी होगी नजर
Zimbabwe Announced Team for India T20 Series Sikandar Raza will be the Captain

भारत से भिड़ने के लिए जिम्बाब्वे टी-20 टीम का ऐलान, तफादजवा त्सिगा को मिला पहली बार मौका
काव्या मारन ने आखिर पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को क्यों खरीदा?

काव्या मारन ने आखिर पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को क्यों खरीदा?
On This Day in Cricket When Muttiah Muralitharan Completed 800 Test Wickets

On This Day In Cricket: जब मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 800 विकेट