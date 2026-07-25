IND vs ZIM: सिक्का सही गिरा तो श्रेयस अय्यर तोड़ेंगे 88 साल पुराना रिकॉर्ड

श्रेयस अय्यर को आईपीएल में बतौर कप्तान अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया गया. हालांकि अभी तक भारत उनकी कप्तानी में सिर्फ एक ही मैच जीता है. अय्यर की कप्तानी में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा. आयरलैंड और फिर इंग्लैड में भारत को टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हार का सामना करना पड़ा.

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत की हार का यह सिलसिला टूटा. अय्यर की कप्तानी में भारत को भले ही सिर्फ एक ही जीत मिली हो लेकिन टॉस के मामले में वह बहुत भाग्यशाली रहे हैं. एक भी मैच में अय्यर टॉस नहीं हारे हैं. भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज सीरीज का दूसरा मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर खेला जाएगा. भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. अगर ऐसा होता है तो यह अय्यर की कप्तानी में पहली सीरीज होगी जो भारत जीतेगा. और इस मैच में अगर अय्यर टॉस भी जीत जाते हैं तो वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 88 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

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अय्यर पुरुषों के T20I में पहले 8 मैचों में टॉस जीतने वाले पहले कप्तान हैं. इससे पहले बहामास के ग्रेगरी टेलर ने अपने पहले सात टॉस जीते थे. इससे पहले अपने पहले आठ इंटरनेशनल मैचों में सिर्फ एक ही कप्तान ने सभी टॉस जीते थे. अय्यर ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे कप्तान हैं. इंग्लैंड के वॉली हेमंड ने बतौर कप्तान अपने करियर के पहले 8 मैचों में टॉस जीता था. अगर अय्यर आज भी टॉस जीतते हैं तो वह बतौर कप्तान अपने पहले नौ मैचों में टॉस जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

इंग्लैंड ने 88 साल पहले इंग्लैंड के कप्तान के तौर पर सन 1938 में लगातार 8 टेस्ट मैचों में टॉस जीता था. अब 2026 में श्रेयस अय्यर 9 टॉस जीतने वाले पहले कप्तान बन सकते हैं.

पहले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को सात विकेट पर 125 रन पर रोक दिया था. भारतीय गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. इस बाद भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद पर हाफ सेंचुरी बनाकर भारत की जीत की बुनियाद रखी थी. वह भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हाफ सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने. भारत ने 14वें ओवर में ही मैच जीत लिया था.