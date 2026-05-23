IPL 2026: श्रेयस अय्यर का धमाकेदार शतक, पंजाब किंग्स की प्लेऑफ की उम्मीदें कायम

लखनऊ सुपरजायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन बनाए. पंजाब किग्स की टीम ने 18 ओवर में तीन विकेट खोकर टारगेट को हासिल कर लिया.
Published On May 23, 2026, 11:57 PM IST
Last UpdatedMay 23, 2026, 11:57 PM IST
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LSG VS PBKS: कप्तान श्रेयस अय्यर की नाबाद 101 रन की शानदार पारी की बदौलत पंजाब किंग्स ने लगातार छह हार के सिलसिले को तोड़ते हुए शनिवार कोलखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) को सात विकेट से करारी शिकस्त देकर आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दौड़ में अपनी उम्मीदें कायम रखीं.
अय्यर ने 51 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ा, जबकि प्रभसिमरन सिंह ने 39 गेंदों में 69 रन बनाए. दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 140 रन की साझेदारी कर एलएसजी के छह विकेट पर 196 रन के स्कोर को बौना साबित कर दिया। पंजाब किंग्स ने 12 गेंद शेष रहते तीन विकेट पर 200 रन बनाए.
इस जीत के साथ पंजाब किंग्स ने अपने सभी 14 लीग मुकाबले पूरे कर 15 अंक हासिल किए और अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई. अब टीम को अपनी किस्मत जानने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि रविवार को मुंबई में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा. राजस्थान रॉयल्स यह मैच जीतती है तो टीम 16 अंकों के साथ चौथी टीम के रूप में प्लेऑफ में पहुंचेगी. राजस्थान अगर यह मैच हारती है तो पंजाब किंग्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें काफी बढ़ जायेंगी.
कोलकाता नाइट राइडर्स (13 अंक) रविवार को दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी, राजस्थान के हारने की स्थिति में उसके पास भी प्लेऑफ में पहुंचने का मौका होगा लेकिन पंजाब किंग्स का नेट रनरेट काफी बेहतर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी हैं.
पंजाब की शुरुआत खराब रही और सलामी बल्लेबाज प्रियंश आर्य (शून्य) पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी (45 रन पर दो विकेट) का शिकार बने. इसके बाद अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज ने कूपर कोनोली का ऑफ स्टंप भी उखाड़ दिया, जिससे पंजाब दबाव में आ गई. अय्यर पर इन शुरुआती झटकों का कोई असर नहीं पड़ा. उन्होंने स्पिनरों और तेज गेंदबाजों दोनों पर शानदार ड्राइव, पुल और अपने चिर परिचित अंदाज में फ्लिक शॉट्स से दबदबा बनाया. उन्होंने खास तौर पर स्पिनर दिग्वेश राठी को निशाना बनाया और लगातार ऑन-साइड बाउंड्री लगाईं. दूसरी ओर, प्रभसिमरन को 20 और 62 रन के स्कोर पर जीवनदान मिला, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया. प्रभसिमरन ने 26 गेंदों में इस सत्र का अपना छठा अर्धशतक पूरा किया. प्रभसिमरन एलएसजी के लिए पहला मैच खेल रहे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर की गेंद पर पगबाधा आउट हुए, लेकिन तब तक पंजाब जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी.
श्रेयस ने 33 गेंदों में पचासा पूरा किया. अर्धशतक के बाद श्रेयस और भी आक्रामक हो गए और अगले 51 रन सिर्फ 18 गेंदों में बना डाले. अय्यर ने मोहसिन खान की गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और इसी के साथ पंजाब को जीत भी दिला दी. उन्होंने इससे पहले पारी के 16वें ओवर में शमी के खिलाफ तीन छक्के जड़कर मैच पूरी तरह पंजाब के पक्ष में मोड़ दिया.
इससे पहले जोस इंग्लिस की 72 रन की तेजतर्रार पारी की मदद से एलएसजी ने छह विकेट पर 196 रन बनाए. पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी एलएसजी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम सातवें ओवर में तीन विकेट पर 69 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी। इसके बाद इंग्लिस और कप्तान ऋषभ पंत (21 गेंद में 26 रन) ने चौथे विकेट के लिए 65 रन जोड़कर पारी को संभाला.
इंग्लिस की 42 गेंदों की पारी दो हिस्सों में बंटी नजर आई. उन्होंने शुरुआत में ही अर्शदीप सिंह पर हमला बोलते हुए पहले ओवर में चार चौकों की मदद से 16 रन बटोरे, वह इसके बाद कुछ समय तक वह शांत रहे और इस दौरान आयुष बदोनी ने मोर्चा संभाला. मिचेल मार्श की जगह पारी की शुरुआत करने उतरे अर्शिन कुलकर्णी (शून्य) और निकोलस पूरन (दो) के जल्दी आउट होने के बाद बदोनी ने तेजतर्रार बल्लेबाजी की. उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में 43 रन बनाए और इंग्लिस के साथ तीसरे विकेट के लिए 49 रन जोड़े.
बदोनी ने आईसीसी रैंकिंग के शीर्ष ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई के एक ओवर में 24 रन ठोक दिए. इस ओवर में उन्होंने दो छक्के और इतने ही छक्के जड़े. इससे एलएसजी ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए पावरप्ले में दो विकेट पर 66 रन बना लिए. बदोनी की तूफानी पारी ज्यादा देर नहीं चली. युजवेंद्र चहल की गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने शानदार स्टंपिंग कर उनकी आक्रामक पारी पर रोक लगाई. इंग्लिस ने इसके बाद फिर से तेजी दिखाई और अर्शदीप के एक ओवर में लगातार छक्का, चौका और चौका जड़ दिया. उन्होंने अर्शदीप के खिलाफ कुल छह चौके और दो छक्के लगाए, जिससे भारतीय तेज गेंदबाज का निराशाजनक सत्र जारी रहा.
इंग्लिस ने 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. दूसरी ओर, ऋषभ पंत 18 रन के निजी स्कोर पर श्रेयस अय्यर द्वारा छोड़े गए कैच का फायदा नहीं उठा सके लेकिन उन्होंने इंग्लिस का अच्छा साथ निभाया. पंत युजवेंद्र चहल (25 रन पर दो विकेट) का शिकार बने. इंग्लिस भी इसके बाद ज्यादा देर टिक नहीं सके और कामचालऊ गेंदबाज शशांक सिंह की गेंद पर श्रेयस अय्यर को कैच थमा बैठे.
अब्दुल समद ने अंत में 20 गेंदों में नाबाद 37 रन की तेज पारी खेली और कुछ बड़े शॉट लगाए, लेकिन मुकुल चौधरी (एक) के सस्ते में आउट होने के बाद एलएसजी 200 रन के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी. मार्को यानसेन ने दो विकेट लेकर पंजाब की ओर से प्रभावी गेंदबाजी की. महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन आईपीएल करियर के अपने छठे मैच में पांच रन पर नाबाद रहे.
इनपुट- भाषा