मुंबई टी-20 लीग में आमने-सामने हुए श्रेयस अय्यर- सूर्य कुमार यादव, किसने मारी बाजी ?

भारत के नए T20I कप्तान श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव शनिवार को मुंबई टी-20 लीग में आमने-सामने हुए. अय्यर कप्तान बनने के ठीक बाद मुकाबला खेलने पहुंचे, जहां उनके सामने सूर्य कुमार यादव की चुनौती थी. अय्यर ने कप्तानी की जिम्मेदारी मिलते ही बल्ले से कोहराम मचा दिया और अपनी टीम को जीत दिलाई.

मुंबई टी-20 लीग में भारत के नए टी-20 कप्तान का जलवा देखने को मिला, जब उन्होंने मुंबई फाल्कन्स के लिए खेलते हुए तूफानी अर्धशतक जड़ा. अय्यर ने शानदार पारी खेलते हुए 36 गेंदों में 61 रन बनाए और SOBO मुंबई फाल्कन्स को वानखेड़े स्टेडियम में T20 मुंबई लीग 2026 के एक बड़े मुकाबले में ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट पर पांच विकेट से शानदार जीत दिलाई.

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इस ब्लॉकबस्टर मैच ने मुंबई क्रिकेट की बेहतरीन गहराई और शानदार विरासत की झलक दिखाई. इसमें वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव, भारत के नए T20I कप्तान अय्यर के साथ एक ही मंच पर मौजूद थे. रोहित टॉस के समय मौजूद थे और उन्होंने रोमांचक मुकाबले का आनंद भी लिया, इस दौरान वानखेड़े में 21,708 फैंस मौजूद थे.

148 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए, फाल्कन्स को शुरुआती झटका लगा जब 41 रनों के स्कोर पर ही दोनों ओपनर आउट हो गए.

अय्यर ने खेली दमदार पारी

‘इम्पैक्ट प्लेयर’ के तौर पर आए अय्यर ने एक दमदार पारी से मैच का रुख बदल दिया; उन्होंने लगातार बाउंड्री लगाकर तुरंत मैच पर अपनी पकड़ बना ली. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने तीसरे विकेट के लिए गौतम वाघेला के साथ 33 रनों की साझेदारी की और फिर नाइट्स के गेंदबाजों के खिलाफ शानदार शॉट्स खेले, उन्होंने डीप मिडविकेट के ऊपर एक लंबा छक्का लगाकर शानदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया और गेंदबाजी पर अपना दबदबा बनाए रखा, जिससे फाल्कन्स जीत की राह पर मजबूती से आगे बढ़े. परीक्षित वलसांगकर ने आखिरकार श्रेयस की शानदार पारी का अंत किया, जिसमें पांच चौके और चार छक्के शामिल थे, लेकिन तब तक मैच का नतीजा लगभग तय हो चुका था. आकाश पारकर ने छक्के के साथ मैच खत्म किया और फाल्कन्स ने 20 गेंदें शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया.

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सूर्या ने भी बल्ले से दिखाया दम

इससे पहले सूर्यकुमार ने बल्लेबाजी में कमाल दिखाया और 24 गेंदों में 48 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और चार छक्के शामिल थे. T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान ने अच्छी फ़ॉर्म में चल रहे नूतन गोयल (34) के साथ 56 रन की पार्टनरशिप करके नाइट्स को शुरुआती झटकों से उबारा. हालांकि, यह पार्टनरशिप टूटने के बाद फाल्कन्स के गेंदबाज़ों ने दबाव बनाया और नाइट्स को आगे तेज़ी से रन बनाने से रोक दिया. प्रथमेश डाके ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए चार विकेट लिए, जिससे ट्रायम्फ नाइट्स अपने तय 20 ओवरों में 147/8 रन ही बना सकी.