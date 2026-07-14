टॉस हारकर भी पूरी हुई शुभमन गिल की मुराद, बताया कैसी है पहले वनडे की टीम

Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule England 16/0 (4.2) Run Rate: (Current: 3.69) Ben Duckett 10 * (11) 2x4, 0x6 Jacob Bethell 2 (15) 0x4, 0x6 Jasprit Bumrah (2.2-0-6-0) * Prasidh Krishna (2-1-6-0)

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे मंगलवार, 14 जुलाई को एजबेस्टन मैदान पर खेला जा रहा है. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हालांकि भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि वह गेंदबाजी ही करना चाहते थे. टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था. भारत के वनडे कप्तान ने कहा, ‘ज्यादातर खिलाड़ी टी20 क्रिकेट खेल रहे थे. हमने थोड़ा आराम किया है. मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग की है. और हम खुद को परिस्थिति के हिसाब से ढाल लें.’

अगले साल अक्टूबर में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है. साल 2027 के इस वर्ल्ड कप में करीब 15 महीने का वक्त बाकी है. लेकिन उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं. गिल ने कहा, ‘यह हमारे लिए अहम सीरीज है. यहां हमें साउथ अफ्रीका से ज्यादा मिलती-जुलती परिस्थितियां मिलेंगी बजाय भारत के जहां हम ज्यादातर समय क्रिकेट खेलते हैं. तो उस लिहाज से हम कुछ खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं जिन्हें खास तौर पर इस फॉर्मेट में ज्यादा मुकाबले खेलने का समय नहीं मिलता. ‘

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सीनियर खिलाड़ियों की टीम में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ज्यादातर सीनियर खिलाड़ी लौट आए हैं. हमारे पास विराट भाई, रोहित भाई, केएल और बुमराह लौट आए हैं. तो अनुभव बहुत ज्यादा होगा.

गिल ने अपने कप्तानी करियर का आगाज इंग्लैंड में ही किया था. बीते साल उन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में पहली बार कप्तानी की थी. वह सीरीज उनके लिए निजी रूप से बहुत अच्छी रही थी.

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): जैकब बेटेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम कुरेन, विल जैक, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टोंग, आदिल राशिद

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा