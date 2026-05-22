अभिषेक-हेड को पछाड़ा, ABD-कोहली की बराबरी, गिल-सुदर्शन ने IPL में रचा इतिहास

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और उनके ओपनिंग पार्टनर साई सुदर्शन ने गुरुवार, 21 मई को कमाल कर दिया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हुए इस मुकाबले में इन दोनों ने बहुत ही तेज-तर्रार बल्लेबाजी की. यह दोनों ही टीमों का आखिरी लीग मैच था. इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर गुजरात को पहले बल्लेबाजी का म्योता दिया. गिल और सुदर्शन ने हाफ-सेंचुरी लगाई और पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी की. इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल में एक खास रिकॉर्ड भी बना दिया.

इस साझेदारी के साथ ही यह जोड़ी आईपीएल में सबसे ज्यादा बार शतकीय साझेदारी करने वाली ओपनिंग जोड़ी भी बन गई. इससे पहले ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा और शिखर धवन व डेविड वॉर्नर के नाम यह रिकॉर्ड था. ये दोनों जोड़ियां सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेली हैं. ओपनिंग करते हुए इन दोनों ने सातवीं बार 100 या उससे ज्यादा की साझेदारी की.

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IPL में सबसे ज्यादा बार 100 की पार्टनशिप करने वाली ओपनिंग जोड़ियां

रैंक ओपनिंग जोड़ी टीम रन सेंचुरी पार्टनरशिप 1 साई सुदर्शन और शुभमन गिल गुजरात टाइटंस 1938 7 2 अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड सनराइजर्स हैदराबाद 1755 6 3 शिखरर धवन और डेविड वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद 2220 6 4 जॉनी बेयरस्टो और डेविड वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद 1401 5 5 फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 1890 5 6 मयंक अग्रवाल और केएल राहुल पंजाब किंग्स 1363 4 7 डेविड कॉन्वे और रुतुराड गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स 1208 4 8 क्रिस गेल और विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 1210 4 9 गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा कोलकाता नाइट राइडर्स 1478 3 10 क्रिस गेल और केएल राहुल पंजाब किग्स/आरसीबी 1073 3

125 रन जोड़े गिल और सुदर्शन ने

गिल इस पार्टनरशिप में ज्यादा आक्रमक नजर आए. उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी सिर्फ 23 गेंद पर पूरी की. वहीं सुदर्शन ने इसके लिए 35 गेंद खेलीं. दोनों ने पहले विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी की. गिल 64 रन बनाकर आउट हुए. स्पेंसर जॉनसन ने गुजरात टाइटंस के कप्तान को पविलियन का रास्ता दिखाया. उन्होंने 37 गेंद का सामना किया और अपनी पारी में सात चौके और तीन छक्के लगाए. वहीं सुदर्शन ने कुल 84 रन बनाए. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 53 गेंद पर 84 रन बनाए. उनकी पारी में सात चौके और 4 छक्के शामिल थे.

10वीं बार 100 की साझेदारी

सुदर्शन और गिल ने टी20 क्रिकेट में कुल मिलाकर 10वीं बार 100 या उससे ज्यादा रन की साझेदारी की है. ऐसा करने वाली यह भारतीय बल्लेबाजों की पहली जोड़ी है.

पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, एबी डि विलियर्स और विराट कोहली, क्रिस गेल और विराट कोहली भी 10-10 बार टी20 क्रिकेट में शतकीय साझेदारी कर चुके हैं.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 100 की पार्टनशिप करने वाली जोड़ियां

रैंक जोड़ियां टीम रन सर्वाधिक सेंंचुरी पार्टनरशिप 1 बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कराची किंग्स और पाकिस्तान 3373 203* 10 2 एबी डि विलियर्स और विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 3175 229 10 3 क्रिस गेल और विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 3035 204* 10 4 साई सुदर्शन और शुभमन गिल गुजरात टाइटंस 2760 210 10 5 अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह इंडिया ए और पंजाब 2011 205 7 6 इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान, काबुल ईगल्स, MIS Ainak Knights 2292 159 7

इन दोनों की साझेदारी और जोस बटलर के 27 गेंद पर 57 रन की बदौलत गुजरात टाइटंस ने चार विकेट पर 229 रन का स्कोर बनाया.

प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मैच बड़े अंतर से जीतना बहुत जरूरी था इसी वजह से उसने आक्रामक बल्लेबाजी की कोशिश की. लेकिन इस प्रयास में उसके बहुत जल्दी-जल्दी विकेट खोए. आखिर टीम 13.4 ओवर में सिर्फ 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई शिवम दूबे ने 17 गेंद पर 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 47 रन बनाए. इस हार के साथ ही पांच बार की चैंपियन चेन्नई की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है.