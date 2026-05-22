अभिषेक-हेड को पछाड़ा, ABD-कोहली की बराबरी, गिल-सुदर्शन ने IPL में रचा इतिहास

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IPL 2026: शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा सेंचुरी पार्टनरशिप करने वाली ओपनिंग जोड़ी बनी

शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शतकीय साझेदारी की. इसेक साथ ही उन्होंने कीर्तिमान रच दिया.

Edited By : Bharat Malhotra |May 22, 2026, 07:32 AM IST

Published On May 22, 2026, 07:32 AM IST

Last UpdatedMay 22, 2026, 07:32 AM IST

Sai Sudharsan and Shubman Gill

साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच शतकीय साझेदारी

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और उनके ओपनिंग पार्टनर साई सुदर्शन ने गुरुवार, 21 मई को कमाल कर दिया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हुए इस मुकाबले में इन दोनों ने बहुत ही तेज-तर्रार बल्लेबाजी की. यह दोनों ही टीमों का आखिरी लीग मैच था. इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर गुजरात को पहले बल्लेबाजी का म्योता दिया. गिल और सुदर्शन ने हाफ-सेंचुरी लगाई और पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी की. इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल में एक खास रिकॉर्ड भी बना दिया.

इस साझेदारी के साथ ही यह जोड़ी आईपीएल में सबसे ज्यादा बार शतकीय साझेदारी करने वाली ओपनिंग जोड़ी भी बन गई. इससे पहले ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा और शिखर धवन व डेविड वॉर्नर के नाम यह रिकॉर्ड था. ये दोनों जोड़ियां सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेली हैं. ओपनिंग करते हुए इन दोनों ने सातवीं बार 100 या उससे ज्यादा की साझेदारी की.

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IPL में सबसे ज्यादा बार 100 की पार्टनशिप करने वाली ओपनिंग जोड़ियां

रैंकओपनिंग जोड़ीटीमरनसेंचुरी पार्टनरशिप
1साई सुदर्शन और शुभमन गिलगुजरात टाइटंस19387
2अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेडसनराइजर्स हैदराबाद17556
3शिखरर धवन और डेविड वॉर्नरसनराइजर्स हैदराबाद22206
4जॉनी बेयरस्टो और डेविड वॉर्नरसनराइजर्स हैदराबाद14015
5फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहलीरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु18905
6मयंक अग्रवाल और केएल राहुलपंजाब किंग्स13634
7डेविड कॉन्वे और रुतुराड गायकवाड़चेन्नई सुपर किंग्स12084
8क्रिस गेल और विराट कोहलीरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु12104
9गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पाकोलकाता नाइट राइडर्स14783
10क्रिस गेल और केएल राहुलपंजाब किग्स/आरसीबी10733

125 रन जोड़े गिल और सुदर्शन ने

गिल इस पार्टनरशिप में ज्यादा आक्रमक नजर आए. उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी सिर्फ 23 गेंद पर पूरी की. वहीं सुदर्शन ने इसके लिए 35 गेंद खेलीं. दोनों ने पहले विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी की. गिल 64 रन बनाकर आउट हुए. स्पेंसर जॉनसन ने गुजरात टाइटंस के कप्तान को पविलियन का रास्ता दिखाया. उन्होंने 37 गेंद का सामना किया और अपनी पारी में सात चौके और तीन छक्के लगाए. वहीं सुदर्शन ने कुल 84 रन बनाए. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 53 गेंद पर 84 रन बनाए. उनकी पारी में सात चौके और 4 छक्के शामिल थे.

10वीं बार 100 की साझेदारी

सुदर्शन और गिल ने टी20 क्रिकेट में कुल मिलाकर 10वीं बार 100 या उससे ज्यादा रन की साझेदारी की है. ऐसा करने वाली यह भारतीय बल्लेबाजों की पहली जोड़ी है.

पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, एबी डि विलियर्स और विराट कोहली, क्रिस गेल और विराट कोहली भी 10-10 बार टी20 क्रिकेट में शतकीय साझेदारी कर चुके हैं.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 100 की पार्टनशिप करने वाली जोड़ियां

रैंकजोड़ियांटीमरनसर्वाधिकसेंंचुरी पार्टनरशिप
1बाबर आजम और मोहम्मद रिजवानकराची किंग्स और पाकिस्तान3373203*10
2एबी डि विलियर्स और विराट कोहलीरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु317522910
3क्रिस गेल और विराट कोहलीरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु3035204*10
4साई सुदर्शन और शुभमन गिलगुजरात टाइटंस276021010
5अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंहइंडिया ए और पंजाब20112057
6इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाजअफगानिस्तान, काबुल ईगल्स, MIS Ainak Knights22921597

इन दोनों की साझेदारी और जोस बटलर के 27 गेंद पर 57 रन की बदौलत गुजरात टाइटंस ने चार विकेट पर 229 रन का स्कोर बनाया.

प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मैच बड़े अंतर से जीतना बहुत जरूरी था इसी वजह से उसने आक्रामक बल्लेबाजी की कोशिश की. लेकिन इस प्रयास में उसके बहुत जल्दी-जल्दी विकेट खोए. आखिर टीम 13.4 ओवर में सिर्फ 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई शिवम दूबे ने 17 गेंद पर 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 47 रन बनाए. इस हार के साथ ही पांच बार की चैंपियन चेन्नई की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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