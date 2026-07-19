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ENG vs IND: सीरीज गंवाने के बाद किस पर भड़क उठे शुभमन गिल, रोहित के लिए कही बड़ी बात

Shubman Gill Statement: शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के बाद किस पर निकाला गुस्सा. उन्होंनेमाना कि आखिरी ओवरों में गेंदबाजों ने काफी रन लुटाए.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 20, 2026, 12:01 AM IST

Published On Jul 20, 2026, 12:01 AM IST

Last UpdatedJul 20, 2026, 12:01 AM IST

Shubman Gill india vs England 3rd

Shubman Gill india vs England 3rd (IANS)

लंदन: भारत का इंग्लैंड दौरे का हार के साथ समाप्त हुआ. रविवार 19 जुलाई, 2026 को खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में भारत को 27 रन से हार का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम की हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने हार के बाद ठीकरा गेंदबाजों के सिर फोड़ा. गिल ने माना कि गेंदबाज रनों पर लगाम लगाने में नाकाम रहे.

भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में काफी रन लुटाए. भारत ने आखिरी पांच ओवरों में 82 रन दिए. और कप्तान शुभमन गिल ने भी माना कि टीम को इन गलतियों का खमियाजा उठाना पड़ा. गिल ने भी कहा कि इंग्लैंड की पारी के आखिरी ओवरों में काफी रन बने. उन्होंने मैच के बाद कहा, ‘हम 45वें ओवर तक मैच में थे लेकिन आखिरी तीन ओवरों में काफी रन दे दिये और वहीं मैच हमारे हाथ से निकल गया.’

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Rohit Sharma Century: रोहित शर्मा की कमाल की सेंचुरी, आलोचकों को दिया करारा जवाब

उन्होंने कहा, ‘हमें लगा कि 40 ओवर के बाद अगर विकेट बचे रहे तो हम मैच निकाल लेंगे. लेकिन हम बहुत पीछे भी नहीं रहना चाहते थे. पावरप्ले के बाद हमने 6-6.5 रन प्रति ओवर बनाने चाहे और आखिरी दस ओवरों में दस की दर से रन चाहिए थे.’

रोहित शर्मा ने इस मैच में कमाल की पारी खेली. रोहित ने 138 रन बनाए. यह उनके वनडे करियर की 34वीं सेंचुरी थी. इस मैच से पहले रोहित के संन्यास की अटकलें चल रही थीं लेकिन रोहित ने अपने खेल से जवाब दिया.

गिल ने शतक जमाने वाले रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बता दिया कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में क्यों हैं.

इसे भी पढ़ें- ENG vs IND: 6 गेंद, 1 रन और 3 विकेट, सैम करन ने यूं पलट दिया मैच का पासा

उन्होंने कहा, ‘रोहित और कोहली ने इतने साल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन किया है. रोहित ने शानदार बल्लेबाजी की. विकेट धीमा हो गया था जिस पर स्ट्रोक्स लगाना आसान नहीं था.’

मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने बेन डकेट ने 141 और जैकब बेथल 91 रन की पारी खेली. इसके अलावा जो रूट ने 74 रन बनाए. रूट इस पूरी सीरीज में आउट नहीं हुए. इंग्लैंड ने तीन विकेट पर 387 रन बनाए. यह लॉर्ड्स के इस मैदान पर सबसे बड़ा लिस्ट ए स्कोर है. इसके जवाब में भारत ने 7 विकेट पर 360 रन ही बनाए. रोहित के अलावा शुभमन गिल ने 77 और विराट कोहली ने 74 रन की पारी खेली.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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