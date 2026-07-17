ENG vs IND: हार के बाद फूटा गिल का गुस्सा, बोले हम फायदा नहीं उठा पाए

भारत को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने हार के लिए क्या वजह बताई.
Published On Jul 17, 2026, 07:53 AM IST
Last UpdatedJul 17, 2026, 07:53 AM IST
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बल्लेबाजों को ढहराया हार का जिम्मेदार. (फोटो- IANS
नई दिल्ली: भारतीय कप्तान शुभमन गिल के इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में हार के लिए मिडल-ऑर्डर के ढह जाने को जिम्मेदार ठहराया. भारत के लिए 234 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने बहुत आसानी से हासिल कर लिया. गुरुवार, 16 जुलाई को कार्डिफ के सोफिया गार्डन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने चार विकेट से जीत हासिल की. इंग्लैंड के लिए जो रूट ने पारी का एक छोर संभालकर रखा. और आखिर इंग्लैंड ने 44.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. इसके साथ ही तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई.
मैच के बाद गिल ने माना कि उनकी टीम वह स्कोर हासिल नहीं कर पाई जिसका लक्ष्य उसने पारी की शुरुआत से पहले रखा था. भारतीय टीम एक समय बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रङी थी. टीम का स्कोर एक समय तीन विकेट पर 178 रन था. लेकिन इसके बाद उसने लगातार विकेट खोए. सिर्फ 26 गें पर टीम का स्कोर 7 विकेट पर 193 रन हो गया.
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शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा, ’25 ओवर बाद जब हम अच्छी स्थिति में थे तो हमने सोचा था कि 300-310 रन का स्कोर काफी अच्छा रहेगा. लेकिन हमने बीच के ओवरों में काफी विकेट खोए.’
भारतीय कप्तान ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि मिडल-ऑर्डर मजबूत शुरुआत का फायदा उठाएगा. उन्होंने कहा कि जब टीम के टॉप-ऑर्डर ने अच्छा आधार बना दिया था, तब लोअर मिडल-ऑर्डर को अधिक योगदान देना चाहिए था.
गिल ने कहा, ‘हमारे निचले क्रम के खिलाड़ी बहुत अच्छे बल्लेबाज नहीं हैं लेकिन हमें लोअर मिडल-ऑर्डर के बल्लेबाजों से इससे ज्यादा की उम्मीद थी. और हम अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए.’
भारतीय कप्तान ने इसके साथ ही वॉशिंगटन सुंदर की चोट पर भी बात की. उनका मानना था कि इसका असर मैच के अहम मोड़ पर भारतीय गेंदबाजी पर पड़ा. उन्होंने कहा, ‘जब आपके पास एक गेंदबाज कम हो जाए तो यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती. वॉशिंगटन सुंदर हमारी टीम का अहम हिस्सा हैं. और जब हम दबाव में थे तब वह शायद कुछ भूमिका निभा सकते थे.’
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गिल ने कहा कि भारतीय टीम के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे लेकिन वॉशिंगटन सुंदर के जाने के बाद उन्हें काफी हद तक अपनी टीम के पेसर्स पर निर्भर होना पड़ा. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि परिस्थतियां तेज गेंदबाजों के काफी अधिक पक्ष में थीं.
उन्होंने कहा, ‘हमें पूरी पारी में अपने मुख्य गेंदबाजों से ही गेंदबाजी करवानी पड़ी. मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बहुत बड़ा अंतर पड़ता क्योंकि हमारे तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी. लेकिन जब आपका एक अहम खिलाड़ी चला जाता है तो आपकी लय पर इसका असर पड़ता है.’
इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट की भी तारीफ की. गिल ने कहा कि इंग्लैंड के इस मुख्य बल्लेबाज ने भारत को इस मैच में कभी वापस आने का मौका नहीं दिया. गिल ने यह भी कहा कि इंग्लैंड को जिस तरह के लक्ष्य का पीछा करना था वह रूट के स्टाइल के लिए मुफीद था.
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उन्होंने कहा, ‘हमें इस बात का पता था कि अगर रन-रेट पांच या उससे ऊपर हो तो हम रूट को एक गलत शॉट खेलने पर विवश कर सकते हैं लेकिन इस तरह के लक्ष्य को हासिल करने में वह महारथी हैं.’
भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा लय में नहीं दिखे. उन्होंने 26 रन की पारी खेली लेकिन वह अपने पुराने अंदाज में नहीं दिखे. कहीं यह उस खबर का असर तो नहीं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 19 जुलाई को लॉर्ड्स में होने वाला सीरीज का तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच रोहित शर्मा के करियर का आखिरी मुकाबला हो सकता है. इसके अलावा गिल ने 31 रन की पारी खेली. भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने 66 और विराट कोहली ने 65 रन बनाए. लेकिन कोई अन्य बल्लेबाज योगदान नहीं दे सका. इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और गस एटकिनसन ने तीन-तीन विकेट लिए.
इंग्लैंड का जवाब अच्छा नहीं रहा. उसने 8 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे. पहले ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने बेन डकेट को आउट किया था. और इसके बाद जैकब बैथल भी चार रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन रूट 99 रन बनाकर क्रीज पर टिके रहे. और अपनी टीम को सीरीज में बराबरी पर पहुंचाया.