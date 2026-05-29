IPL 2026: शुभमन गिल के शतक से फाइनल में गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स का सपना टूटा

Shubman gill Century: शुभमन गिल के शानदार शतक ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और वैभव सूर्यवंशी के शानदार सफर का अंत कर दिया और सात विकेट से जीत दर्ज करके गुजरात टाइटंस ने तीसरी बार फाइनल में जगह बना ली जहां सामना मौजूदा चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से होगा.

वैभव सूर्यवंशी ने 47 गेंद में 96 रन की पारी खेली और आखिरी ओवर में डोनोवन फरेरा ने राशिद खान को चार छक्के जड़कर राजस्थान रॉयल्स को छह विकेट पर 214 रन तक पहुंचाया .जवाब में गिल और साइ सुदर्शन ने पहले विकेट के लिये 77 गेंद में 167 रन की साझेदारी करके मैच को रॉयल्स की पकड़ से बाहर कर दिया और गुजरात ने आठ गेंद बाकी रहते जीत दर्ज की.

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तीसरी बार फाइनल में गुजरात टाइटंस

गिल ने 53 गेंद में 15 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 104 रन बनाये जबकि सुदर्शन ने 32 गेंद में 58 रन बनाए जिसमें आठ चौके और एक छक्का शामिल था, सुदर्शन एक बार फिर अजीब ढंग से हिट विकेट होकर लौटे. गुजरात का सामना रविवार को अहमदाबाद में आरसीबी से होगा जिसने उसे धर्मशाला में हराया था. पहली बार 2022 में आईपीएल खेलकर खिताब जीतने वाली गुजरात का यह तीसरा फाइनल है.

राजस्थान के लिये अब तक शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को पावरप्ले में विकेट नहीं मिली और बाकी गेंदबाजों ने निराश किया. गिल और सुदर्शन ने खालिस क्रिकेट शॉट खेलते हुए भी तेजी से रन बनाए, विश्व कप टीम से बाहर रहे गिल ने अपनी इस पारी के दम पर भारत की टी20 टीम में वापसी का दावा पुख्ता कर दिया है.

सूर्यवंशी ने फिर खेली धमाकेदार पारी

इससे पहले पिछले क्वालीफायर की तुलना में सूर्यवंशी ने कैगिसो रबाडा और जैसन होल्डर जैसे बेहतरीन गेंदबाजों को दमदार शॉट्स लगाए. दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल के विकेट गंवाने के बाद सूर्यवंशी ने संभलकर बल्लेबाजी की, मोहम्मद सिराज, रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा उन्हें शरीर पर शॉर्ट लैंग्थ गेंद और बाउंसर डालने के इरादे से ही उतरे थे. लगातार दूसरा मैच इसी पिच पर होने से गेंद बल्ले पर उतनी आसानी से नहीं आ रही थी जैसे एलिमिनेटर में देखा था. शुरूआत में सूर्यवंशी को गेंदबाजों ने खुलकर खेलने नहीं दिया, इसके बावजूद उन्होंने बेखौफ खेल जारी रखा और रबाडा को 153 किमी की रफ्तार से शानदार छक्का जड़ा.

एक बार फिर शतक से चूके वैभव सूर्यवंशी

मैच के हालात को देखते हुए चौथे नंबर पर भेजे गए रविंद्र जडेजा (35 गेंद में नाबाद 45) ने तेज गेंदबाजों को खासी नसीहत दी. टेनिस एल्बो से जूझ रहे जडेजा आठवें ओवर में ‘रिटायर्ड हर्ट’ हो गए लेकिन डैथ ओवरों में फरेरा की मदद के लिये आए. फरेरा ने 11 गेंद में नाबाद 38 रन बनाए. सूर्यवंशी को 46 के स्कोर पर साइ सुदर्शन ने जीवनदान भी दिया, इसके बाद उन्होंने टूर्नामेंट में छठा अर्धशतक पूरा किया और बीच के ओवरों में जमकर रन बनाए. रबाडा की गेंद हेलमेट पर लगने के बावजूद सूर्यवंशी ने साउथ अफ्रीका के इस तेज गेंदबाज को चारों तरफ शॉट्स लगाए. वह शतक की ओर बढ रहे थे लेकिन लगातार दूसरे मैच में चूक गए, पिछले मैच में 97 रन पर आउट होने के बाद इस मैच में 96 रन पर विकेट गंवा बैठे, रबाडा की गेंद पर उन्होंने थर्डमैन में कैच थमाया.

गुजरात की टीम रॉयल्स को 200 के भीतर रोक देती लेकिन आखिरी ओवर राशिद को देने का फैसला गलत साबित हुआ, फरेरा ने उन्हें चार छक्के लगाकर इस ओवर में 27 रन निकाले.