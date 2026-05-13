GT vs SRH: 'हमें पता था यह काफी है', जीत के पंजे के बाद गिल का कॉन्फिडेंस है हाई

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IPL 2026 GT vs SRH: 'हमें पता था कि यह काफी है', जीत के पंजे के बाद शुभमन गिल का कॉन्फिडेंस तो देखिए, SRH को हराकर हौसले हैं बुलंद

शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन के बड़े अंतर से हराया. इस जीत के साथ ही गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल मे चोटी पर पहुंच गई.

Edited By : Bharat Malhotra |May 13, 2026, 07:38 AM IST

Published On May 13, 2026, 07:38 AM IST

Last UpdatedMay 13, 2026, 07:38 AM IST

Shubman Gill and Pat Cummins

शुभमन गिल और पैट कमिंस (फोटो-आईएएनएस)

शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के पॉइंट्स टेबल में चोटी पर पहुंच गई है. मंगलवार, 12 मई को खेले गए मुकाबले में टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया. यह गुजरात टाइटंस की लगातार पांचवीं जीत थी. हालांकि गुजरात ने 5 विकेट पर 168 रन का स्कोर बनाया था. लेकिन टीम के कप्तान शुभमन गिल को यकीन था कि इस पिच पर यह स्कोर सनराइजर्स के लिए आसान नहीं होने वाला. और गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों, कागिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने इसे सही साबित भी किया. सनराइजर्स की टीम 14.5 ओवर में सिर्फ 86 रन पर ऑल आउट हो गई.

मैच प्रजेंटेशन के दौरान गिल ने कहा, ‘हां, हमने इस बारे में बात की थी कि अगर हम 160-170 तक पहुंच जाएंगे तो उनके लिए आसान नहीं होगा. खास तौर पर हमारे पास जिस तरह का गेंदबाजी आक्रमण है उसे देखते हुए हम ऐसा कह सकते थे. और मैदान पर भी हम यही बात कर रहे थे.’

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गिल ने इस जीत का श्रेय पावरप्ले में अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन को दिया. आम तौर पर पावरप्ले में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाने वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का स्कोर छह ओवर के बाद 4 विकेट पर 32 रन था.

गुजरात की टीम को भी 168 तक पहुंचाने में साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर की हाफ सेंचुरी का अहम योगदान रहा. इनके अलावा कोई और बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया. मैच के बाद गिल ने भी अपने इन दोनों खिलाड़ियों की सराहना की. उन्होंने कहा, ‘साई और वॉशी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. उन्होंने हमें 170 के करीब पहुंचाया जो एक वक्त पर बहुत मुश्किल लग रहा था. और इसके बाद हमने पावरप्ले में जिस तरह से गेंदबाजी की. हम पावरप्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे. हमारे गेंदबाज इसके लिए बधाई के पात्र हैं.’

वॉशिंगटन सुंदर ने विकेट पर टिकने में वक्त लिया. उन्होंने पहली नौ गेंद पर आठ रन बनाए. लेकिन गुजरात टाइटंस ने आखिरी सात ओवरों में 74 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने काफी बाउंड्री लगाईं और आखिर में स्कोर को यहां तक पहुंचाया जो सनराइजर्स के लिए हासिल करना मुश्किल हो जाए.

वॉशिंगटन ने कहा, ‘बेशक, मैं जीत के बाद बहुत खुश हूं. मैं सिर्फ परिस्थितियों का आकलन करने पर ध्यान दे रहा था. हां, विकेट भी बाकी मैचों के मुकाबले काफी अलग था. तो मैं सिर्फ यही समझने की कोशिश कर रहा था कि इस पिच पर किस तरह के शॉट खेले जा सकते हैं और कामयाब हुआ जा सकता है. और साथ ही हम दोनों सेट बल्लेबाजों में से किसी एक का अंत तक खेलते रहना जरूरी था. हमारा प्लान यही था कि हम ज्यादा न सोचें. और सही मायनों में यही हमारा प्लान था. लेकिन विचार तो आते ही रहते हैं.’

अंत में वॉशिंगटन ने कुछ गैर-परपंरागत शॉट खेले. इस पर उन्होंने कहा, ’17वें 18वें ओवर तक मैं बड़े शॉट नहीं खेलना चाहता था. लेकिन आखिरी दो ओवरों में मैं जितना हो सके उतने रन बटोरने की कोशिश करने लगा. साथ ही ऐसे शॉट देख रहा था जो इस पिच पर खेले जा सकते हैं. लेकिन हां, आज चीजें हमारे लिए अच्छी गईं.’

गुजरात टाइटंस का अगला मुकाबला 16 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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