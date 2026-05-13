GT vs SRH: 'हमें पता था यह काफी है', जीत के पंजे के बाद गिल का कॉन्फिडेंस है हाई

शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के पॉइंट्स टेबल में चोटी पर पहुंच गई है. मंगलवार, 12 मई को खेले गए मुकाबले में टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया. यह गुजरात टाइटंस की लगातार पांचवीं जीत थी. हालांकि गुजरात ने 5 विकेट पर 168 रन का स्कोर बनाया था. लेकिन टीम के कप्तान शुभमन गिल को यकीन था कि इस पिच पर यह स्कोर सनराइजर्स के लिए आसान नहीं होने वाला. और गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों, कागिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने इसे सही साबित भी किया. सनराइजर्स की टीम 14.5 ओवर में सिर्फ 86 रन पर ऑल आउट हो गई.

मैच प्रजेंटेशन के दौरान गिल ने कहा, ‘हां, हमने इस बारे में बात की थी कि अगर हम 160-170 तक पहुंच जाएंगे तो उनके लिए आसान नहीं होगा. खास तौर पर हमारे पास जिस तरह का गेंदबाजी आक्रमण है उसे देखते हुए हम ऐसा कह सकते थे. और मैदान पर भी हम यही बात कर रहे थे.’

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गिल ने इस जीत का श्रेय पावरप्ले में अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन को दिया. आम तौर पर पावरप्ले में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाने वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का स्कोर छह ओवर के बाद 4 विकेट पर 32 रन था.

गुजरात की टीम को भी 168 तक पहुंचाने में साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर की हाफ सेंचुरी का अहम योगदान रहा. इनके अलावा कोई और बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया. मैच के बाद गिल ने भी अपने इन दोनों खिलाड़ियों की सराहना की. उन्होंने कहा, ‘साई और वॉशी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. उन्होंने हमें 170 के करीब पहुंचाया जो एक वक्त पर बहुत मुश्किल लग रहा था. और इसके बाद हमने पावरप्ले में जिस तरह से गेंदबाजी की. हम पावरप्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे. हमारे गेंदबाज इसके लिए बधाई के पात्र हैं.’

वॉशिंगटन सुंदर ने विकेट पर टिकने में वक्त लिया. उन्होंने पहली नौ गेंद पर आठ रन बनाए. लेकिन गुजरात टाइटंस ने आखिरी सात ओवरों में 74 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने काफी बाउंड्री लगाईं और आखिर में स्कोर को यहां तक पहुंचाया जो सनराइजर्स के लिए हासिल करना मुश्किल हो जाए.

वॉशिंगटन ने कहा, ‘बेशक, मैं जीत के बाद बहुत खुश हूं. मैं सिर्फ परिस्थितियों का आकलन करने पर ध्यान दे रहा था. हां, विकेट भी बाकी मैचों के मुकाबले काफी अलग था. तो मैं सिर्फ यही समझने की कोशिश कर रहा था कि इस पिच पर किस तरह के शॉट खेले जा सकते हैं और कामयाब हुआ जा सकता है. और साथ ही हम दोनों सेट बल्लेबाजों में से किसी एक का अंत तक खेलते रहना जरूरी था. हमारा प्लान यही था कि हम ज्यादा न सोचें. और सही मायनों में यही हमारा प्लान था. लेकिन विचार तो आते ही रहते हैं.’

अंत में वॉशिंगटन ने कुछ गैर-परपंरागत शॉट खेले. इस पर उन्होंने कहा, ’17वें 18वें ओवर तक मैं बड़े शॉट नहीं खेलना चाहता था. लेकिन आखिरी दो ओवरों में मैं जितना हो सके उतने रन बटोरने की कोशिश करने लगा. साथ ही ऐसे शॉट देख रहा था जो इस पिच पर खेले जा सकते हैं. लेकिन हां, आज चीजें हमारे लिए अच्छी गईं.’

गुजरात टाइटंस का अगला मुकाबला 16 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है.