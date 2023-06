शुभमन गिल को WTC फाइनल में मिला शादी का प्रपोजल, तस्वीर हो रही है वायरल

भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है. इस युवा क्रिकेटर का नाम सारा तेंदुलकर और सारा अली खान के साथ भी जोड़ा गया, हालांकि इसे लेकर कभी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया. शुभमन गिल इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर इंग्लैंड में हैं, जहां क्रिकेट स्टेडियम से उनके लिए शादी का प्रपोजल आया है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल देखने पहुंची एक युवती अपने हाथ में एक पोस्टर ली हुई है, उस पोस्टर में लिखा है..मैरी मी शुभमन. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है.

