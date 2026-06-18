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IND vs AFG: गर्मी और अकड़न के बीच भी शुभमन गिल की निगाह में था यह नंबर, बोले- टारगेट था 40-45 ओवर बैटिंग करूं

शुभमन गिल ने कहा कि सीरीज शुरू होने से पहले उन्होंने खुद के लिए एक टारगेट बनाया था कि वह 40-45 ओवर बैटिंग करेंगे. और उसी हिसाब से वह खेल रहे थे.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 18, 2026, 08:08 AM IST

Published On Jun 18, 2026, 08:08 AM IST

Last UpdatedJun 18, 2026, 08:08 AM IST

Shubman Gill

शुभमन गिल दोहरा शतक लगाना चाहते थे. (फोटो- आईएएनएस)

लखनऊ: गर्मी बहुत ज्यादा थी. और शरीर में अकड़न आ रही थी. लेकिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल की निगाह एक नंबर पर थी. 200. अफगानिस्तान के गिल, खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में गिल तेज गर्मी और अकड़न से जूझ रहे थे. लेकिन वह अपने वनडे करियर का दूसरा दोहरा शतक लगाना चाहते थे. जीत के बाद गिल ने माना कि उनकी नजरें उसी दोहरे शतक पर टिकी थीं.

भारत ने अफगानिस्तान के सामने 403 रन का टारगेट रखा था. लेकिन वह 44.3 ओवर में 232 रन पर सिमट गई. भारत को इस वनडे में 170 रन से जीत मिली. और इसके साथ ही तीन मैचों की सीरीज में भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. भारत के लिए बाएं हाथ के पेसर अर्शदीपर सिंह ने 45 रन देकर तीन विकेट लिए. वहीं गुरनूर बराड़ ने एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी की. अपने दूसरे वनडे इंटरनेशनल में भी उन्होंने तीन विकेट हासिल किए. इसके लिए उन्होंने 60 रन खर्च किए. अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले प्रिंस यादव ने 56 रन देकर दो विकेट लिए. भारत की इस पेस बैटरी के सामने अफगानिस्तानी बल्लेबाज लगातार संघर्ष करते दिखे.

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गिल ने खेली 154 रन की बड़ी पारी

अफगानिस्तान की ओर से रहमत शाह ने ही थोड़ा संघर्ष किया. उन्होंने 89 गेंद में आठ चौकों से 79 रन बनाए. इसके अलावा सेदिकुल्लाह अटल (42) और रहमानुल्लाह गुरबाज (41) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं.

गिल ने बेहद गर्मी और पैर में जकड़न के बावजूद 154 रन की शानदार पारी खेली. यह वनडे में कप्तान के रूप में उनकी पहली सेंचुरी थी. जबकि इशान किशन ने वनडे इंटरनेशनल शतक के तीन साल के इंतजार को खत्म करते हुए 125 रन बनाए जिससे भारत ने 402 रन का स्कोर खड़ा किया.

जहां चाह रहा था गेंद वहीं जा रही थी

गिल ने भारत की 170 रन की जीत के बाद कहा, ‘मैं जहां गेंद को मारना चाह रहा था गेंद वहीं जा रही थी. मैं आत्मविश्वास से भरा था. श्रृंखला से पहले मेरा लक्ष्य मैच खत्म करना और 40-45 ओवर तक बल्लेबाजी करना था. मैं 200 रन बनाना चाहता था लेकिन मुझे लगातार शॉट खेलने पड़ रहे थे. मैं स्कोर को 430 रन तक ले जाना चाहता था लेकिन डीप कवर पर कैच आउट हो गया.’

उन्होंने कहा, ‘टॉस से अधिक फर्क नहीं पड़ा. अगर हमें 310-320 रन का लक्ष्य मिला होता तो टीम पर अच्छा दबाव होता. सब कुछ अच्छी स्थिति में है. तेज गेंदबाज लगातार सही जगह पर गेंदबाजी कर रहे हैं जो आसान नहीं है.’

क्रैंप से जूझ रहे थे शुभमन गिल

मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए गिल ने कहा कि तेज गर्मी के कारण उन्हें सूजन और जकड़न की समस्या से जूझना पड़ा लेकिन अब वह बेहतर महसूस कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘थोड़ी तकलीफ है. अलग-अलग जगहों पर काफी ऐंठन हुई. बहुत गर्मी थी. मैंने 40-45 ओवर तक बल्लेबाजी की. अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं. मैं अच्छी स्थिति में हूं.’ मैच के बाद अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहीदी ने स्वीकार कि उनके गेंदबाजों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा.

उन्होंने कहा, ‘आप सब कुछ टॉस पर नहीं छोड़ सकते. हमारी गेंदबाजी अच्छी नहीं थी. हमने शुरुआती 20 ओवरों में उन्हें लय दे दी. गर्मी थी लेकिन साथ ही आपको अच्छी गेंदबाजी भी करनी होती है. आज हम जीत नहीं पाए. उम्मीद है कि हम इससे सीखेंगे.’

पैर में जकड़न के कारण रिटायर्ड हर्ट हुए रसूली के बारे में शाहीदी ने कहा, ‘रसूली को जकड़न को रही थी. मैंने उनसे पूछा कि क्या वह ठीक हैं. वह ठीक थे और मैंने उनसे कहा कि वह मेरे से पहले बल्लेबाजी करने जाएं. हमें किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो बड़े शॉट खेल सके लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें फिर से जकड़न हो गई. यह एक मुश्किल सीरीज रही है, उम्मीद है कि हम चेन्नई में अच्छा खेलेंगे. रहमत और गुरबाज का प्रदर्शन अच्छी बातें हैं, लेकिन हमें गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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