WATCH: शुभमन गिल के हाथ पर लगी गेंद, कराहते हुए छोड़ी प्रैक्टिस

श्रीलंका और भारत के बीच 7 अगस्त से तीन दिवसीय वॉर्म-अप मैच खेला जाएगा. इससे पहले प्रैक्टिस के दौरान गुरुवार, 6 अगस्त को टीम के नए फील्डिंग कोच सुभादीप घोष के साथ प्रैक्टिस के दौरान शुभमन के हाथ में दूसरी बार गेंद लगी. भारत और श्रीलंका के बीच सात अगस्त से वॉर्म-अप मैच खेला जाएग. गिल को पहले नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए पेसर के सामने हाथ में गेंद लगी. इसके बाद उन्हें थोड़ा इलाज लेना पड़ा. गिल ने थोड़ी देर में दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर दी.

टीम इंडिया ने इसके बाद फील्डिंग की कड़ी प्रैक्टिस की. शुभादीप घोष, जो टी. दिलीप की जगह भारत के नए फील्डिंग कोच बने हैं, ने खिलाड़ियों के साथ काम करना शुरू कर दिया. सेशन के अंत में उन्होंने खिलाड़ियों को कैच प्रैक्टिस भी करवाई. गिल स्लिप कैचिंग का अभ्यास कर रहे थे. उनके साथ ही देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल भी शामिल थे.

Add Cricket Country as a Preferred Source

Take care shubiii 🧿

No nazar please 🥲 pic.twitter.com/bgCFbCvSd9 — Gill@77 (@Shraddh34436813) August 6, 2026

शुभमन गिल ने इस दौरान उनके सिर के ऊपर से जा रही गेंद को कैच करने का प्रयास किया लेकिन गेंद उनकी उंगली से टकराती हुई दूर निकल गई. गिल ने फौरन अपना हाथ पकड़ लिया और इसका इलाज करवाने चले गए. इसके बाद गिल चोट पर बर्फ की सेंकाई करते हुए देखे गए.

Shubman Gill again got hit in his Right Hand during slip Catching Practice, looks in a lot of pain! Physio rushes with Ice Pack! #ShubmanGill #TeamIndia #SLvsIND pic.twitter.com/IqpdysXY3M — Ankan Kar (@AnkanKar) August 6, 2026

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से हो रहा है. लेकिन इस सीरीज से पहले भारतीय टीम कई खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही है. जसप्रीत बुमराह पहले ही चोट के चलते बाहर हो चुके हैं. वहीं साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर का खेलना भी अभी तक तय नहीं है.

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवीन्द्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, औकिब नबी (बुमराह की जगह), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन