सचिन तेंदुलकर के साथ विंबलडन सेंटर कोर्ट के रॉयल बॉक्स में दिखे शुभमन गिल

सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद गिल विंबलडन को रॉयल बॉक्स से देखने का निमंत्रण पाने वाले चौथे भारतीय कप्तान हैं.
Published On Jul 11, 2026, 08:30 AM IST
Last UpdatedJul 11, 2026, 08:30 AM IST
Shubman Gill
भारत के मौजूदा टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल शुक्रवार को लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोकेट क्लब में विंबलडन के सेंटर कोर्ट पर रॉयल बॉक्स में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के साथ पुरुषों के सिंगल्स के दो सेमीफाइनल मैच देखने के लिए शामिल हुए. विंबलडन के सेंटर कोर्ट के रॉयल बॉक्स में एंट्री लेने वाले वह चौथे भारतीय कप्तान है.
तेंदुलकर और गिल उन मशहूर हस्तियों में शामिल थे जिन्होंने शुक्रवार को विंबलडन का दौरा किया, और क्लब ने दोनों का स्वागत किया। तेंदुलकर के साथ उनकी पत्नी अंजलि भी थीं. भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान ने X पर अपने आधिकारिक हैंडल से रॉयल बॉक्स में अंजलि और सचिन तेंदुलकर के साथ गिल की एक तस्वीर पोस्ट की, जो वायरल हो गई. इससे इंटरनेट यूज़र्स के बीच काफी उत्साह देखा गया क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि गिल तेंदुलकर की बेटी सारा को डेट कर रहे हैं.
इससे पहले, विंबलडन के आधिकारिक X हैंडल ने शुक्रवार को रॉयल बॉक्स से मैच देखते हुए तेंदुलकर की एक तस्वीर पोस्ट की और खुशी जताई कि बॉक्स में मशहूर हस्तियों के बीच क्रिकेट के दिग्गज को देखा गया. विंबलडन के आधिकारिक हैंडल ने X (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर अपनी पोस्ट में कहा, “क्रिकेट के दिग्गज रॉयल बॉक्स में लौटे हैं, विंबलडन में आपका फिर से स्वागत है, सचिन तेंदुलकर.
तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद गिल विंबलडन को रॉयल बॉक्स से देखने का निमंत्रण पाने वाले चौथे भारतीय कप्तान हैं. वह शिखर धवन, दीप्ति शर्मा और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों की सूची में शामिल होकर SW18 के मशहूर ग्रास कोर्ट का दौरा करने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर भी हैं.
वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेट स्टार ब्रायन लारा भी रॉयल बॉक्स में मौजूद थे, जो ऑल इंग्लैंड क्लब की तरफ से आमंत्रित खास मेहमानों के लिए आरक्षित जगह है. रॉयल बॉक्स में अपने समय के दौरान गिल और तेंदुलकर दोनों कई अंतरराष्ट्रीय मशहूर हस्तियों से मिले, गिल फैशन आइकन अन्ना विंटोर से भी मिले.
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अब तक के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक माने जाने वाले तेंदुलकर ने 2013 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपना 200वां टेस्ट मैच खेलने के बाद संन्यास ले लिया था. शुक्रवार को यानिक सिनर ने दूसरे सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के साथ फाइनल मुकाबला तय किया, जिन्होंने ब्रिटिश वाइल्डकार्ड आर्थर फेरी के शानदार सफर को खत्म किया था.